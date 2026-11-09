В Северодонецкой громаде на Луганщине ветеранам и их семьям выделяют до 150 тысяч гривен на создание или развитие собственного бизнеса. Деньги предоставляют из местного бюджета, программой уже воспользовались девять жителей.

Денежная помощь ветеранам в Луганской области предоставляется в рамках программы Северодонецкой общины. Из местного бюджета ветеранам и членам их семей выделяют до 150 тысяч гривен на создание, развитие или возобновление собственного бизнеса. Воспользоваться деньгами уже успели девять жителей общины, сообщает Северодонецкая городская военная администрация.

Деньги могут быть направлены на приобретение оборудования, материалов и другие потребности, связанные с открытием или расширением предприятия. Максимальный размер единовременного пособия составляет 150 тысяч гривен, однако точная сумма зависит от бизнес-плана и утверждается комиссией.

Кто может получить до 150 тысяч гривен

Программа на 2026 год предусматривает поддержку четырех категорий. Это ветераны из числа участников АТО/ООС и защитников Украины, мужья и жены ветеранов, супруги погибших или умерших защитников, а также мужья и жены ветеранов, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Есть и требование по месту жительства. Заявитель должен быть зарегистрирован в одном из населенных пунктов Северодонецкой общины и отвечать требованиям взятия на учет как внутренне перемещенное лицо после перемещения на подконтрольную Украине территорию.

Какой бизнес уже открыли на деньги общины

Среди участников программы – ветераны и их родные, которые запустили проекты в разных отраслях. К примеру, Алексей Шишков возобновил в Буче работу суши-бара с доставкой, получив на это 150 тысяч гривен. Николай Кулишев открыл во Львове собственное дело по сварочным и слесарным услугам - на оборудование выделили 149 342 гривны.

Жена ветерана Ирина Ломкова развивает фото- и видеопродакшн: на необходимую технику было выделено 149 526 гривен. Ольга Ширшикова запустила производство сублимированных продуктов и снеков, ее проект получил 150 тысяч гривен. Наталья Штангеева, жена военнослужащего, вместе с семьей начала разводить кур и производить копчености - на оборудование дали 149 133 гривны.

Также деньги получили Татьяна Золотопуп на пошив постельного белья и пледов (126 684 гривны), Людмила Денищенко на фотоцентр в Дрогобыче (102 618 гривен) и Данило Добрев на юридическое агентство, для которого приобрело необходимое оборудование.

Как подать заявку

Прием документов продолжается в рабочее время. Чтобы заявку рассмотрели на комиссии в текущем месяце, ее нужно зарегистрировать до 10 числа включительно, а заседание комиссии проводят уже после этой даты.

Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму Северодонецкой городской военной администрации. После этого с потенциальным участником свяжутся представители управления экономического развития и проконсультируют о дальнейшем участии в конкурсе.

Программа финансируется из местного бюджета общества и действует в течение 2026 года. Сумма выплаты в каждом случае определяется индивидуально, поэтому перед подачей заявки следует подготовить детальный бизнес-план с перечнем расходов.