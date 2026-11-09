Помощь для ветеранов в Украине теперь доступна и через персональных сопровождающих - в громадах по всей стране работают почти 3000 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они помогают защитникам и их семьям не потеряться среди бюрократии и получить все, что положено по закону.

Главная задача таких специалистов - сопровождать человека от запроса до результата. Речь не о разовой консультации, а о полноценной поддержке на каждом этапе: от первого обращения до получения выплаты, услуги или документа.

С какими вопросами поможет специалист

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минветеранов, сопровождающие помогают ветеранам и демобилизованным военным:

  • оформить статусы и необходимые документы;
  • получить социальные выплаты;
  • сориентироваться в медицинских услугах и реабилитации;
  • найти возможности трудоустройства, образования и жилищные программы;
  • узнать о грантах и других программах поддержки.

Кроме того, специалисты могут оказать базовую психологическую поддержку и рассказать о ветеранских пространствах и сообществах, где можно пообщаться со своими и получить взаимопомощь.

Как найти специалиста через «Дію»

Самый быстрый способ - приложение «Дія». В разделе «Ветеран PRO» собраны контакты сопровождающих со всей страны. Чтобы найти своего специалиста, нужно:

  1. Открыть приложение «Дія».
  2. Перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Ветеран PRO».
  3. Нажать «Поиск специалиста».
  4. Указать область и громаду или фамилию, имя и отчество специалиста.
  5. Посмотреть контакты и информацию об учреждении, где он работает.

После консультации в приложении можно оставить отзыв о работе специалиста - для этого есть функция «Поделиться впечатлениями». Такая оценка помогает другим ветеранам выбирать проверенных сопровождающих.

Специалисты по сопровождению ветеранов на Житомирщине

Где искать помощь офлайн

Если воспользоваться приложением нет возможности, стоит обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики в своей громаде. Там помогут найти специалиста по сопровождению и подскажут, куда обращаться в зависимости от конкретного запроса.

Проект «Ветеран PRO» в «Дії» реализуют Минветеранов совместно с Минцифры и командой «Дії» при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансировании Швеции. Поэтому услуга для ветеранов и их семей является бесплатной.

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