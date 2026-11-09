В громадах по всей Украине работают почти 3000 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных. Они бесплатно помогают защитникам и их семьям оформить документы, получить выплаты и найти нужные услуги - объясняем, как найти такого специалиста через «Дію» или офлайн.

Помощь для ветеранов в Украине теперь доступна и через персональных сопровождающих - в громадах по всей стране работают почти 3000 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они помогают защитникам и их семьям не потеряться среди бюрократии и получить все, что положено по закону.

Главная задача таких специалистов - сопровождать человека от запроса до результата. Речь не о разовой консультации, а о полноценной поддержке на каждом этапе: от первого обращения до получения выплаты, услуги или документа.

С какими вопросами поможет специалист

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минветеранов, сопровождающие помогают ветеранам и демобилизованным военным:

оформить статусы и необходимые документы;

получить социальные выплаты;

сориентироваться в медицинских услугах и реабилитации;

найти возможности трудоустройства, образования и жилищные программы;

узнать о грантах и других программах поддержки.

Кроме того, специалисты могут оказать базовую психологическую поддержку и рассказать о ветеранских пространствах и сообществах, где можно пообщаться со своими и получить взаимопомощь.

Как найти специалиста через «Дію»

Самый быстрый способ - приложение «Дія». В разделе «Ветеран PRO» собраны контакты сопровождающих со всей страны. Чтобы найти своего специалиста, нужно:

Открыть приложение «Дія». Перейти в раздел «Сервисы» и выбрать «Ветеран PRO». Нажать «Поиск специалиста». Указать область и громаду или фамилию, имя и отчество специалиста. Посмотреть контакты и информацию об учреждении, где он работает.

После консультации в приложении можно оставить отзыв о работе специалиста - для этого есть функция «Поделиться впечатлениями». Такая оценка помогает другим ветеранам выбирать проверенных сопровождающих.

Где искать помощь офлайн

Если воспользоваться приложением нет возможности, стоит обратиться в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики в своей громаде. Там помогут найти специалиста по сопровождению и подскажут, куда обращаться в зависимости от конкретного запроса.

Проект «Ветеран PRO» в «Дії» реализуют Минветеранов совместно с Минцифры и командой «Дії» при поддержке Программы развития ООН в Украине и финансировании Швеции. Поэтому услуга для ветеранов и их семей является бесплатной.

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