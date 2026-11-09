Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности в Украине составляет 510 гривен. При этом оштрафовать могут не только за собственный непристегнутый ремень.

Штрафы в Украине могут быть немалыми, поэтому водителям стоит держать в голове актуальные суммы. За нарушение правил пользования ремнями безопасности предусмотрен административный штраф в размере 510 гривен, причем оштрафовать могут не только за собственный непристегнутый ремень. Об этом напоминает «Судебно-юридическая газета».

Важно, что наказать могут и за пассажира. Ответственность за ремни безопасности пассажиров возложена именно на водителя, поэтому если кто-то на заднем сиденье едет непристегнутым, штраф в 510 гривен рискует получить тот, кто за рулем.

За что именно штрафуют

Санкция за это нарушение закреплена в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Той же нормой наказывают водителей мотоциклов, которые едут без мотошлема, поэтому и сумма идентична - 510 гривен.

Пристегнуться должны все, кто находится в автомобиле на любом сиденье, оборудованном ремнем безопасности, в том числе на заднем ряду. Исключение сделано лишь для некоторых категорий, в частности водителей-инвалидов, которым это запрещено по медицинским показаниям, и инструкторов во время обучения вождению.

Отдельно стоит помнить о детях. Перевозить тех, чей рост меньше 145 сантиметров, разрешено только в детском удерживающем средстве, которое соответствует весу и росту ребенка. Несоблюдение этого требования также является нарушением правил дорожного движения.

Что делать, если выписали штраф

Как обжаловать постановление

Постановление о наложении штрафа можно обжаловать в течение 10 дней с момента его вынесения. Для этого жалобу подают либо в вышестоящий орган, либо непосредственно в суд по месту рассмотрения дела.

В какие сроки оплатить

Если обжаловать постановление не планируете, оплатить штраф нужно в течение 15 дней со дня вручения постановления. Иначе она передается для принудительного взыскания, и тогда придется платить уже в двойном размере - 1020 гривен.

Как не получить штраф

Проще всего пристегнуться еще до начала движения и убедиться, что все пассажиры, в том числе на заднем сиденье, тоже зафиксировали ремни безопасности. Это занимает несколько секунд, зато экономит и деньги, и время на обжалование.

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