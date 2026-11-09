В 2027 году в Украине могут измениться правила начисления пенсий. Минсоцполитики работает над реформой, которая предусматривает введение базовой и страховой составляющих выплат, а среди озвученных предложений - минимальный совокупный размер пенсии не ниже 6000 гривен.

Пенсионная реформа в Украине снова в центре внимания - Министерство социальной политики, семьи и единства прорабатывает новую модель начисления выплат, и уже есть расчеты, по которым минимальный совокупный размер пенсии может составлять не менее 6000 гривен. Впрочем, то, что звучит как обещание, пока остается лишь предложением: для запуска новой системы нужен отдельный закон, который еще не приняли.

О возможности установить минимальный уровень пенсионных выплат в 6000 гривен ведомство сообщило еще 26 января 2026 года. Министр Денис Улютин объяснял тогда, что действующая система создает неравенство между пенсионерами: люди с похожим стажем и заработками получают разные суммы лишь потому, что вышли на пенсию в разные годы.

Что предусматривает новая модель

По замыслу министерства, будущая пенсия должна состоять из двух частей. Базовая выплата - это государственная поддержка прежде всего для людей, которые не смогли накопить достаточного страхового стажа; ее размер планируют привязать к фактическому прожиточному минимуму и возможностям бюджета. Страховая часть будет зависеть от взносов человека - официальной зарплаты и продолжительности уплаты взносов.

Важно понимать: 6000 гривен - это предложенный минимальный совокупный размер выплаты, а не гарантированная сумма отдельной страховой пенсии. Речь идет о сочетании базовой и страховой составляющих, поэтому человек с большими взносами потенциально сможет претендовать на более высокую страховую часть, а тех, чьих взносов не хватает для достойной пенсии, государство хочет поддержать базовой выплатой.

Кого изменения могут затронуть больше всего

По оценкам Минсоцполитики, повышение может коснуться примерно трети нынешних пенсионеров. Прежде всего речь идет о людях, которые длительное время работали на низкооплачиваемых должностях, в частности в бюджетной сфере. В то же время, как подчеркивают в ведомстве, окончательного механизма сочетания двух составляющих пока нет, поэтому самостоятельно рассчитать будущую пенсию по новым правилам сейчас невозможно.

Во время предыдущих обсуждений чиновники также предлагали балльную систему расчета выплат. Идея заключается в том, чтобы оценивать взносы человека через соотношение его заработка со средней зарплатой в Украине за соответствующий период. Например, работник со средней зарплатой мог бы получать 10 баллов за месяц, за более высокого заработка баллов начисляли бы больше, за более низкого - меньше. Впрочем, эта система так и не стала утвержденным механизмом в рамках реформы 2027 года.

Требования к стажу, которые уже определены законом

В отличие от предлагаемой реформы, требования к страховому стажу на 2027 год уже зафиксированы действующим законодательством. По информации Пенсионного фонда Украины, для выхода на пенсию по возрасту будут действовать такие условия: в 60 лет - не менее 34 лет страхового стажа, в 63 года - от 24 до 34 лет, а в 65 лет право на пенсию возможно при наличии не менее 15 лет стажа.

Для сравнения: в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 33 лет стажа. Следовательно, в 2027-м требование увеличится еще на один год. Это повышение предусмотрено ранее принятым законом и не зависит от того, когда заработает новая пенсионная реформа.

Когда может заработать реформа

24 сентября 2026 года Минсоцполитики сообщило, что финализировало законопроект пенсионной реформы в сотрудничестве с партнерами из Всемирного банка. Однако по состоянию на 7 ноября официального подтверждения принятия соответствующего закона нет, поэтому говорить о гарантированном введении новой модели с 1 января 2027 года рано. Отдельно министерство предлагает добровольную накопительную систему с автоматическим присоединением работников и правом отказаться от участия, но и этот механизм требует законодательного урегулирования.

Что стоит сделать уже сейчас

Пока идет подготовка реформы, пенсионерам и тем, кто только планирует выход на пенсию, стоит проверить свой страховой стаж и данные об уплаченных взносах. Сделать это можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: там доступны данные о страховом стаже, электронной трудовой книжке и пенсионных документах.

Главное, что стоит держать в голове: пенсионная реформа может изменить порядок расчета выплат, но сумма 6000 гривен пока остается предложением, тогда как требование иметь 34 года страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет в 2027-м уже предусмотрено законом.

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