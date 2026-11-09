С 27 октября 2026 года в Украине действуют обновленные правила бронирования работников IT-компаний и резидентов «Дія Сіті». Рассказываем, какие требования теперь предъявляют к айтишникам и что нужно для сохранения отсрочки.

Бронирование от мобилизации для IT-специалистов в Украине претерпело изменения - с 27 октября 2026 года вступили в силу обновленные правила для работников IT-компаний и резидентов правового режима «Дія Сіті». Те, кто проходил бронирование по старой процедуре, теперь должны проверить, соответствуют ли они новым требованиям.

Как сообщает SPEKA, ключевое нововведение касается самого механизма предоставления отсрочки. Айтишники больше не получают бронирование автоматически - теперь работодатель должен подтвердить соответствие компании статусу критически важного предприятия, а сам работник - ряду критериев по зарплате и занятости.

Что изменилось для критически важных предприятий

Кабинет министров обновил общий порядок бронирования военнообязанных. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора установлен лимит бронирования до 95% штата вместо прежнего автоматического бронирования 100% работников.

Полное сохранение рабочих мест на уровне 100% сохранили только для специалистов, непосредственно задействованных в аварийно-восстановительных работах или выполнении оборонных заказов. Для IT-сектора это означает, что айтишники, занятые в критических инфраструктурных или оборонных проектах, имеют больше шансов удержать бронь.

Координационный центр и проверка соответствия

При Кабмине создали специальный Координационный центр, который проверяет, действительно ли предприятие соответствует критериям «критически важного». Это означает более частые проверки статуса, и компании, которые не подтвердят соответствие, рискуют потерять бронирование вместе с работниками.

Отдельно усилили контроль за работой военно-врачебных комиссий (ВВК) и территориальных центров комплектования (ТЦК). Введен постоянный мониторинг их решений и более тщательная оценка годности к службе лиц с хроническими заболеваниями.

Что нужно для отсрочки айтишнику

Чтобы сохранить бронирование, IT-специалисту нужно убедиться, что его компания имеет актуальный статус критически важного предприятия, а он сам официально трудоустроен и соответствует требованиям к зарплате и стажу. Данные о бронировании проверяют в реестре «Оберіг», поэтому расхождения между документами и реестром могут стать основанием для аннулирования отсрочки.

Военнообязанным, чье бронирование находится на стадии оформления, стоит обратиться к работодателю и уточнить, поданы ли обновленные данные по новой процедуре. Особенно это касается тех, кого ранее забронировали «по умолчанию» на 100% штата.

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