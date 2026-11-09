З 27 жовтня 2026 року в Україні діють оновлені правила бронювання працівників IT-компаній і резидентів «Дія Сіті». Розповідаємо, які вимоги тепер висувають до айтівців і що потрібно для збереження відстрочки.

Бронювання від мобілізації для IT-фахівців в Україні зазнало змін - з 27 жовтня 2026 року набули чинності оновлені правила для працівників IT-компаній та резидентів правового режиму «Дія Сіті». Ті, хто проходив бронювання за старою процедурою, тепер мають перевірити, чи відповідають новим вимогам.

Як повідомляє SPEKA, ключове нововведення стосується самого механізму надання відстрочки. Айтівці більше не отримують бронювання автоматично - тепер роботодавець має підтвердити відповідність компанії статусу критично важливого підприємства, а сам працівник - низці критеріїв щодо зарплати і зайнятості.

Що змінилося для критично важливих підприємств

Кабінет міністрів оновив загальний порядок бронювання військовозобов'язаних. Для підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного сектору встановлено ліміт бронювання до 95% штату замість попереднього автоматичного бронювання 100% працівників.

Повне збереження робочих місць на рівні 100% зберегли лише для фахівців, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт або виконання оборонних замовлень. Для IT-сектору це означає, що айтівці, задіяні в критичних інфраструктурних чи оборонних проєктах, мають більші шанси втримати бронь.

Координаційний центр і перевірка відповідності

При Кабміні створили спеціальний Координаційний центр, який перевіряє, чи справді підприємство відповідає критеріям «критично важливого». Це означає частіші перевірки статусу, і компанії, які не підтвердять відповідність, ризикують втратити бронювання разом із працівниками.

Окремо посилили контроль за роботою військово-лікарських комісій (ВЛК) і територіальних центрів комплектування (ТЦК). Запроваджено постійний моніторинг їхніх рішень та ретельнішу оцінку придатності до служби осіб із хронічними захворюваннями.

Що потрібно для відстрочки айтівцю

Щоб зберегти бронювання, IT-фахівцеві потрібно переконатися, що його компанія має актуальний статус критично важливого підприємства, а він сам офіційно працевлаштований і відповідає вимогам до зарплати та стажу. Дані про бронювання перевіряють у реєстрі «Оберіг», тож розбіжності між документами і реєстром можуть стати підставою для анулювання відстрочки.

Військовозобов'язаним, чиє бронювання перебуває на стадії оформлення, варто звернутися до роботодавця і уточнити, чи подано оновлені дані за новою процедурою. Особливо це стосується тих, кого раніше забронювали «за замовчуванням» на 100% штату.

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