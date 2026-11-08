Головний сервісний центр МВС разом із Кіберполіцією попередив водіїв про поширені схеми обману під час купівлі авто, оформлення страхування та отримання посвідчення водія. Зловмисники тиснуть на поспіх і виманюють передоплату.

Реєстрація авто в Україні та оформлення посвідчення водія стали новим полем для шахраїв - Головний сервісний центр МВС разом із Кіберполіцією попередив водіїв про схеми соціальної інженерії в автомобільній сфері. Зловмисники грають на емоціях: створюють відчуття терміновості, залякують проблемами з документами або обіцяють надзвичайно вигідну угоду, щоб змусити людину діяти швидко й без перевірки.

Класичною приманкою є надто дешевий автомобіль. В оголошенні виставляють популярну модель значно нижче за ринкову ціну. Коли покупець телефонує, продавець повідомляє про кількох інших охочих і пропонує терміново переказати завдаток, щоб «закріпити» машину. Після отримання грошей продавець зникає, а самого автомобіля іноді взагалі не існує - фотографії просто взяли з іншого оголошення.

Як обманюють продавців автомобілів

Шахраї атакують не лише покупців. Під виглядом покупця вони телефонують продавцю та погоджуються на ціну майже без торгу, а потім пропонують отримати гроші через нібито «безпечний сервіс». Посилання веде на фішингову сторінку, де людину просять ввести дані картки, пароль або код із SMS. Після цього шахрай отримує доступ до рахунку - для звичайного банківського переказу такі секретні дані не потрібні.

«Права без іспиту» - це завжди обман

МВС наголошує: законне посвідчення водія не можна просто купити дистанційно. Зловмисники створюють підроблені сайти та сторінки, які імітують державні ресурси, обіцяють внести документ у реєстр за додаткову оплату. Після переказу грошей клієнт або не отримує нічого, або отримує підробку, використання якої вже створює окремі юридичні проблеми.

Страхові поліси теж підробляють. Шахраї пропонують ОСЦПВ або інші поліси за підозріло низькою ціною: людина надсилає фотографії документів і переказує гроші, а отриманий PDF-файл може не мати жодної юридичної сили. Наявність поліса потрібно перевіряти через офіційні бази та канали страхової компанії, а не довіряти «красивій картинці».

Повітряні тривоги використовують як аргумент

Шахраї можуть переконувати, що сервісні центри нібито не працюють через безпекову ситуацію, і пропонувати «вирішити питання» поза офіційною процедурою. МВС окремо спростовує такі твердження: частина центрів може мати затримки, але послуги продовжують надаватися, а деякі підрозділи працюють навіть в укриттях. Безпекова ситуація не створює легального способу купити документ у посередника.

Як не втратити гроші

Справжня установа ніколи не просить PIN, CVV, пароль до онлайн-банкінгу чи одноразові коди - працівникам сервісного центру або страхової компанії вони не потрібні. Не варто й встановлювати програми віддаленого доступу за проханням незнайомця, адже через них шахрай фактично керує смартфоном. Якщо співрозмовник постійно підганяє - припиніть розмову, самостійно знайдіть офіційні контакти установи та вручну перевірте адресу сайту, не телефонуючи за номером із підозрілого повідомлення.

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