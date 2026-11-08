Виплати для ВПО в Україні в листопаді надходитимуть без затримок - Державна казначейська служба з 1 листопада відкрила асигнування на соціальні виплати за листопад у повному обсязі. До переліку входить і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Кошти на соціальні виплати передбачені Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України в повному обсязі, підтвердили в Казначействі. Як з'ясували Факти ICTV, допомога на проживання ВПО зазвичай перераховується двічі на місяць - 15 та 28 числа.

Коли прийдуть виплати ВПО в листопаді

Утім графік фінансування ВПО у листопаді 2026 року може змінюватися за рішенням уряду. Тож переселенцям варто дочекатися дати, яка вказана у графіках виплат для кожного отримувача.

За інформацією Пенсійного фонду, станом на 5 листопада на пенсійні виплати спрямували 20,3 млрд грн. Із них 3,3 млрд грн перерахували через Укрпошту, а ще 17 млрд грн - через уповноважені банки.

На страхові виплати направили 1,7 млрд грн, зокрема 0,3 млрд грн пішло на оплату лікарняних. Ще 5,9 млрд грн Пенсійний фонд спрямував на соціальні та інші виплати - саме до цієї категорії належить допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

ВПО, виплати, українці

За цей період органи Пенсійного фонду надали громадянам 261,3 тис. послуг. Це свідчить, що фінансування соціальної підтримки йде стабільно і переселенці отримають гроші вчасно.

Житло для переселенців: які області отримали гроші

Окремо Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило про спрямування державної субвенції на придбання житла для переселенців у сільській місцевості. Кошти надійшли до восьми областей: Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької.

Перший транш передбачає придбання 53 будинків для тимчасового проживання ВПО у 19 територіальних громадах. За словами заступниці міністра Тетяни Кірієнко, громадам допомагають на всіх етапах придбання житла: надають юридичний супровід, а за підтримки міжнародних та гуманітарних партнерів для майбутніх осель закуповують меблі й побутову техніку.

Що робити, якщо виплата не надійшла вчасно

Якщо гроші не надійшли у звичну дату, у першу чергу варто перевірити, чи дата не змістилася у зв'язку зі зміною графіка фінансування. Допомога на проживання ВПО перераховується 15 та 28 числа, однак уряд може коригувати розпорядок.

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