З 1 листопада Казначейство відкрило фінансування соціальних виплат у повному обсязі, тож допомога на проживання переселенців надходитиме у звичному графіку. Розповідаємо, коли чекати гроші та що ще передбачили для ВПО в листопаді.

Виплати для ВПО в Україні в листопаді надходитимуть без затримок - Державна казначейська служба з 1 листопада відкрила асигнування на соціальні виплати за листопад у повному обсязі. До переліку входить і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Кошти на соціальні виплати передбачені Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності України в повному обсязі, підтвердили в Казначействі. Як з'ясували Факти ICTV, допомога на проживання ВПО зазвичай перераховується двічі на місяць - 15 та 28 числа.

Коли прийдуть виплати ВПО в листопаді

Утім графік фінансування ВПО у листопаді 2026 року може змінюватися за рішенням уряду. Тож переселенцям варто дочекатися дати, яка вказана у графіках виплат для кожного отримувача.

За інформацією Пенсійного фонду, станом на 5 листопада на пенсійні виплати спрямували 20,3 млрд грн. Із них 3,3 млрд грн перерахували через Укрпошту, а ще 17 млрд грн - через уповноважені банки.

На страхові виплати направили 1,7 млрд грн, зокрема 0,3 млрд грн пішло на оплату лікарняних. Ще 5,9 млрд грн Пенсійний фонд спрямував на соціальні та інші виплати - саме до цієї категорії належить допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам.

За цей період органи Пенсійного фонду надали громадянам 261,3 тис. послуг. Це свідчить, що фінансування соціальної підтримки йде стабільно і переселенці отримають гроші вчасно.

Житло для переселенців: які області отримали гроші

Окремо Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомило про спрямування державної субвенції на придбання житла для переселенців у сільській місцевості. Кошти надійшли до восьми областей: Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької.

Перший транш передбачає придбання 53 будинків для тимчасового проживання ВПО у 19 територіальних громадах. За словами заступниці міністра Тетяни Кірієнко, громадам допомагають на всіх етапах придбання житла: надають юридичний супровід, а за підтримки міжнародних та гуманітарних партнерів для майбутніх осель закуповують меблі й побутову техніку.

Що робити, якщо виплата не надійшла вчасно

Якщо гроші не надійшли у звичну дату, у першу чергу варто перевірити, чи дата не змістилася у зв'язку зі зміною графіка фінансування. Допомога на проживання ВПО перераховується 15 та 28 числа, однак уряд може коригувати розпорядок.

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