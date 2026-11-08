Середньомісячний дохід на члена сім'ї, депозити, великі покупки та придбання авто - омбудсмен перелічив основні підстави, через які ВПО можуть втратити державну допомогу.

Виплати для переселенців в Україні залежать від доходів сім'ї, і громадські перевірки можуть призвести до відмови навіть у тих родин, які вважають, що все гаразд із документами. Омбудсмен Дмитро Лубінець перелічив, на які саме критерії дивляться державні органи, перш ніж продовжити чи припинити допомогу.

Дохід сім'ї - головний критерій

За словами Лубінця, для більшості переселенців право на виплату визначає середньомісячний сукупний дохід. Він не має перевищувати 10 380 гривень на одного члена родини. Для окремих вразливих категорій ВПО допомогу виплачують незалежно від доходу, тому кожен випадок розглядають індивідуально.

Що саме перевіряють органи

Під час перевірки права на допомогу державні органи беруть до уваги одразу кілька позицій. Омбудсмен назвав їх повністю:

депозити на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

покупки або платежі на суму понад 100 тисяч гривень;

купівлю автомобіля, якому менше ніж п'ять років, або нерухомості;

наявність придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території;

працевлаштування працездатних членів родини, з урахуванням винятків;

місце та форму навчання дітей, якщо це впливає на право на допомогу.

Лубінець окремо наголосив, що формальна відповідність цим критеріям ще не є автоматичною підставою для відмови. Дані в державних реєстрах можуть бути неповними або помилковими, тож рішення має ґрунтуватися на перевірених фактах, передбачених законом винятках і документах, які надає сама людина.

Що змінилося в правилах

Правила для переселенців останнім часом оновилися. З 22 жовтня набув чинності новий закон про ВПО, який змінив облік внутрішньо переміщених осіб і підходи до їхньої підтримки. Це означає, що частина родин може потребувати оновлення даних, аби не втратити право на виплати.

Уже з 2027 року допомога для переселенців може зрости - бюджетний комітет Ради підтримав доручення уряду опрацювати підвищення виплат для ВПО. Точних сум поки не названо, але сам напрям зафіксовано.

Що робити, якщо у виплаті відмовили

Якщо родині відмовили у допомозі або виплати припинили, варто перевірити, чи не сталося це через технічну помилку в реєстрі. Лубінець радить звертатися до органу, який ухвалив рішення, із заявою про перегляд, надаючи підтверджувальні документи про фактичні доходи, майно та склад сім'ї. Рішення має враховувати обставини конкретної родини, а не лише формальні записи в базі.

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