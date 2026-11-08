Українці можуть змінити мобільного оператора, не втрачаючи звичний номер. lifecell запустив перенесення номера через застосунок «Дія», а новим абонентам доступні тарифи від 190 до 270 гривень.

Тарифи lifecell для нових абонентів тепер можна оформити повністю онлайн - оператор запустив перенесення мобільного номера через застосунок «Дія», тож змінити мережу можна без втрати звичного номера і без відвідування магазину.

Як повідомляє ТехноФан, такий варіант передусім цікавий абонентам, які хочуть зменшити витрати на зв'язок, але не планують повідомляти всіх знайомих про зміну номера.

Які тарифи lifecell пропонують новим абонентам

Для тих, хто вирішив перенести номер, оператор підготував кілька пропозицій. Базовий соціальний тариф «Турбота» коштує 190 гривень на місяць і розрахований на власників пенсійного посвідчення - скористатися ним можна незалежно від виду призначеної пенсії.

Дорожчий тариф «Максі» обійдеться у 270 гривень за 4 тижні. Він передбачає безлімітний інтернет за умови своєчасної оплати, причому перші 50 ГБ трафіку доступні без обмеження швидкості.

Варто враховувати умови акції «Мега безліміт»: після використання 50 ГБ швидкість мобільного інтернету знижується до 1 Мбіт/с і тримається на цьому рівні до завершення оплаченого чотиритижневого періоду. Акція діє до 31 березня 2028 року.

Як перенести номер через «Дію»: покрокова інструкція

Оформити перехід до lifecell можна дистанційно. Для цього знадобиться SIM-картка lifecell або цифрова eSIM, якщо смартфон підтримує цю технологію. Процедура складається із семи кроків.

Придбати SIM-картку lifecell із доставкою або оформити eSIM.

Відкрити застосунок «Дія» на смартфоні.

Перейти в розділ «Сервіси» та знайти послугу «Перенесення номера».

Вибрати оператора lifecell і потрібний тарифний план.

Вказати номер телефону, який потрібно перенести.

Пройти перевірку особи та ввести дані нової SIM-картки.

Завершити оформлення заявки і дочекатися перенесення номера.

Після завершення процедури абонент користується своїм старим номером уже в мережі нового оператора.

Що зі зв'язком під час відключень електроенергії

Окрему увагу lifecell приділяє енергостійкості мережі. За інформацією компанії, для роботи обладнання закуплено тисячі генераторів, а також встановлено понад 46 тисяч літієвих акумуляторів.

Акумуляторні системи здатні підтримувати роботу базових станцій, на яких вони встановлені, до 10 годин без зовнішнього електроживлення - за умови повного заряду. Це важливо в періоди аварійних і планових відключень, коли стабільний зв'язок має критичне значення.

Скільки абонентів уже перейшли до lifecell

Послуга перенесення номера (MNP) дає змогу змінювати оператора без купівлі нового номера. За даними lifecell, до його мережі вже перейшло понад мільйон абонентів, а за перше півріччя 2026 року на компанію припало 64,5% усіх перенесень номерів в Україні.

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