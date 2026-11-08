Зміна місця роботи може позбавити чоловіка відстрочки ще до офіційного звільнення. Юрист розповів, як діяти, щоб не залишитись без броні й не отримати позначку «розшук» у Резерв+.

Бронювання від мобілізації на критичному підприємстві тримається на трудових відносинах із конкретним роботодавцем. Щойно працівник вирішує звільнитися або перейти на інше місце, бронь може зникнути ще до останнього робочого дня, пояснив керуючий партнер адвокатського об'єднання Primus Partners Сергій Касянчук.

Головна небезпека ховається в деталях процедури: роботодавець має право анулювати бронювання достроково, а нове оформлюється вже на новому підприємстві, і між цими двома подіями може утворитися проміжок, коли чоловік формально підлягає мобілізації.

Коли роботодавець може зняти бронь до звільнення

Чинний порядок дозволяє роботодавцю анулювати бронювання ще до офіційного припинення трудових відносин. Тобто працівник може подати заяву про звільнення й надалі виконувати свої обов'язки на підприємстві, але вже без відстрочки від призову.

«Працівник може подати заяву про звільнення й далі виконувати свої обов'язки, але вже втратити бронювання. Людина ще працює на критично важливому підприємстві й робить потрібну державі роботу, проте відстрочки від мобілізації більше не має», - пояснює Сергій Касянчук.

Дострокове припинення бронювання не завжди є порушенням закону - вирішальними лишаються підстави та обставини, передбачені законодавством. Водночас цей механізм інколи використовують під час трудових конфліктів, що створює додаткові ризики для працівника.

Що відбувається в Резерв+ після анулювання броні

Після анулювання броні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть ініціювати внесення відомостей про порушення правил військового обліку. У побуті такий статус називають «розшуком», і він не завжди має обґрунтовані підстави.

Саме такі відмітки в реєстрі «Оберіг» можуть стати перешкодою для оформлення нової броні: новий роботодавець може не змогти повторно забронювати працівника, доки відповідний статус не врегульовано. При цьому саме по собі анулювання броні не є автоматичним порушенням правил військового обліку.

Важливо розуміти: автоматичного перенесення броні від одного роботодавця до іншого не існує. Відстрочка прив'язана до конкретного підприємства й оформлюється за окремою процедурою. Тому перехід між двома критично важливими підприємствами часто супроводжується періодом без броні.

«Головна небезпека - у проміжку між припиненням попереднього бронювання та оформленням нового. Протягом цього періоду людина може підлягати мобілізації», - наголошує юрист. Він додає, що попередня підготовка до переходу не гарантує відсутності такої перерви.

Що робити, якщо бронь зняли без пояснень

Якщо працівник виявив, що його бронювання припинено, перший крок - з'ясувати причину та правові підстави рішення роботодавця. Для цього потрібно письмово звернутися до роботодавця за поясненнями та документами.

За наявності підстав для оскарження дій роботодавця можна звертатися до Державної служби України з питань праці або до суду. Також слід перевірити відомості в реєстрі військовозобов'язаних і, за потреби, оскаржити внесені позначки в адміністративному або судовому порядку.

Актуальний статус бронювання можна перевірити в застосунку «Резерв+». Але важливо не плутати: подана роботодавцем заява про анулювання ще не означає, що відстрочка вже припинилася.

«Не кожне дострокове анулювання незаконне. Проте наявність такого механізму не має давати змоги безпідставно створювати для працівника ризик мобілізації», - підсумовує Сергій Касянчук.

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