Мобілізація в Україні та бронювання працівників зазнають суттєвих змін - уряд готує нові правила призову, і частина підприємств, які зараз мають статус критично важливих, може його втратити. Критичність більше не визначатимуть за зарплатою, а саме підприємство відтепер розглядатимуть за новими критеріями. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі, він окреслив, яким бачить оновлений механізм мобілізації та резервування, і чітко дав зрозуміти: наявність високої зарплати і відсутність податкових боргів більше не буде автоматичною підставою для критичності.

Критичність відділять від економічних критеріїв

Головна зміна, яку анонсував прем'єр, - відокремлення поняття критичності від суто економічних показників. На його думку, зарплата і сплачені податки ще не роблять підприємство критично важливим для держави.

«Заробітна плата і відсутність податкових боргів - це ще не "критичне" підприємство», - підкреслив Корецький. Він пояснив, що до критично важливих насправді належать енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв'язок, житлово-комунальні послуги, аптеки, продовольство та логістика.

Водночас, за його словами, зараз у перелік потрапило багато підприємств саме завдяки зарплаті і відсутності боргів, а не через реальну критичність. Серед прикладів - умовні IT-компанії або підприємства ОПК, де виготовляють лише кілька дронів, але при цьому бронюють сотні людей.

Що зміниться для заброньованих

Корецький запевнив: тим, хто справді працює на критично важливих підприємствах, хвилюватися не варто - 90-95% працівників таких підприємств повторно отримають бронювання. Водночас практику, коли виробництво трьох дронів дає змогу забронювати сотні людей, потрібно припинити.

Прем'єр наголосив, що йдеться не про різке розширення мобілізації, а про зупинку «десятків тисяч нових призовів, які часом бувають нечесними». За його оцінкою, щомісяця оформлюються десятки тисяч відстрочок, і частину з них доведеться переглянути.

Окремо він наголосив на важливості дати надію військовим, які перебувають на фронті по 4-5 років, що їх замінять. Тому разом із бізнесом уряд має напрацювати нову соціальну модель, за якої підприємства прогнозовано надаватимуть людей до війська.

Новий суспільний договір - до 1 грудня

Як пояснив Корецький, ідеальна модель передбачає ситуацію, за якої «всі будуть заброньовані, але підприємства надаватимуть прогнозовану мобілізацію людей в армію». За такої системи зникла б потреба шукати людей на вулицях.

Новий суспільний договір уряд планує представити до 1 грудня. Для цього прем'єр запросив міністрів, бізнес і профільні асоціації до обговорення нової моделі мобілізації.

Що це означає для працівників

Для працівників звичайних підприємств, які потрапили до переліку критично важливих переважно через зарплатні критерії, це означає ймовірність втрати бронювання після перегляду правил. Тим, хто працює в енергетиці, ОПК, зв'язку, ЖКГ, аптеках, продовольстві та логістиці, зміни навряд чи загрожують.

Конкретні параметри нового механізму ще напрацьовуються, тож урядовці радять стежити за офіційними повідомленнями після 1 грудня, коли обіцяють представити фінальну модель суспільного договору з бізнесом.

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