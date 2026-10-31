Міжнародний валютний фонд передбачив поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення. Конкретних дат і цін поки немає, але в прогнозних сценаріях називають конкретні цифри.

Тарифи для українців знову можуть змінитися: у 2027 році очікують поступове підвищення ціни на газ та електроенергію для населення. Такий сценарій закладено в оновленій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом, хоча конкретних дат і нових сум у документі поки не встановлено.

Уряд уже продовжив дію чинних тарифів на електроенергію та газ до 30 квітня 2027 року. Тож до кінця наступної весни платіжки українців лишаться такими, як зараз, а далі ціни можуть почати поступово наближатися до економічно обґрунтованого рівня.

Скільки коштують газ і світло зараз

Наприкінці жовтня 2026 року більшість побутових споживачів платить за електроенергію 4,32 грн за кВт·год. Для домогосподарств із належно оформленим електроопаленням збережено пільговий тариф - 2,64 грн за кВт·год у межах споживання до 2000 кВт·год на місяць в опалювальний період.

Газ для клієнтів «Нафтогазу» за планом «Фіксований» коштує 7,96 грн за кубометр, і ця ціна також зафіксована до 30 квітня 2027 року. Плата за розподіл газу нараховується окремо.

На скільки можуть зрости тарифи

У прогнозних сценаріях називають можливе подорожчання електроенергії приблизно на гривню за кіловат-годину, а газу - на дві гривні за кубометр. У довшій перспективі обговорюються ціни близько 8 грн за кВт·год електроенергії та 15 грн за кубометр газу.

Проте ці цифри не є затвердженими тарифами чи навіть визначеними в меморандумі МВФ сумами. Офіційного рішення, яке встановлювало б таку вартість, наразі немає, пояснює Міністерство енергетики.

Що з мораторієм на газ

Із газом ситуація складніша: в Україні діє законодавчий мораторій на підвищення цін на газ для населення, а також тарифів на його розподіл, тепло та гарячу воду. Заборона поширюється на період воєнного стану та ще шість місяців після місяця його завершення.

Тож для підвищення газових тарифів раніше цього терміну знадобляться зміни до законодавства. На електроенергію такий мораторій не поширюється, однак її чинну ціну уряд уже зафіксував до кінця квітня наступного року.

Що робити, якщо платіжка стане непосильною

Перш ніж переглядати тарифи, держава має подбати про тих, кому складно оплачувати комуналку. До кінця лютого 2027 року влада зобов'язалася оцінити чинні програми субсидій і пільг та визначити, чи достатньо вони захищають малозабезпечені родини.

Тож тим, хто вже зараз важко платить за газ і світло, варто перевірити право на субсидію - заяву можна подати через Пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн у «Дії». Рішення про призначення ухвалюють упродовж 10 днів після подання документів.

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