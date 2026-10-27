Ощадбанк підвищить вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки до 150 гривень.

Про це у пресслужбі фінустанови.

Нові умови затвердив продуктовий комітет банку. Вони стосуються конкретної категорії рахунків, а не всіх клієнтів.

Новий тариф поширюється на поточні рахунки, до яких не прив’язана платіжна картка та які власники тривалий час не використовують.

Наприклад, людина могла відкрити рахунок для разового переказу, отримання коштів або проведення окремого платежу. Згодом потреба в ньому зникла, але офіційно рахунок так і не закрили.

У такій ситуації банк продовжує обслуговувати відкритий рахунок. Саме для неактивних рахунків без картки з 1 листопада діятиме тариф у розмірі 150 грн.

Водночас у повідомленні фінансової установи не уточнили, скільки саме часу рахунок має залишатися без операцій, щоб його визнали неактивним. Також не вказано, як часто стягуватимуть комісію.





Чи торкнуться зміни пенсійних і зарплатних карток

Ні, оголошене підвищення не означає, що всі власники карток автоматично платитимуть 150 гривень. Новий тариф стосується саме поточних рахунків без платіжної картки.

Для зарплатних, пенсійних та інших карткових рахунків передбачені окремі умови обслуговування. Тому клієнтам варто перевіряти тарифи, які застосовуються саме до їхнього продукту.

Що варто зробити клієнтам

Ощадбанк рекомендує клієнтам звернути увагу на рахунки, якими вони давно не користуються. Насамперед варто перевірити, чи залишилися відкритими рахунки без картки, створені для окремих операцій.

Якщо такий рахунок більше не потрібен, можна звернутися до банку й уточнити порядок його закриття. Якщо ж він і надалі необхідний, варто запитати у фахівців, за яких умов рахунок вважається активним.

Таким чином, нововведення не стосується всіх клієнтів банку. Проте власникам невикористовуваних поточних рахунків без картки варто заздалегідь з’ясувати, чи поширюватиметься на них нова плата.