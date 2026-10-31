Верховна Рада ухвалила перехідні правила, які дозволять десятикласникам завершити навчання у своїх школах навіть у разі їх реорганізації чи перепрофілювання в гімназії.

Верховна Рада України 29 жовтня ухвалила законопроєкт, який гарантує учням 10-х класів можливість завершити здобуття повної загальної середньої освіти у тих школах, куди їх зарахували або перевели. Йдеться про тих, хто у 2026/2027 навчальному році опановує профільну середню освіту за дворічною програмою старшої школи.

Документ доповнює перехідні положення закону про освіту новим пунктом. Тепер такі учні матимуть право довчитися у тому ж закладі або в його правонаступнику, навіть якщо школу реорганізують або перепрофілюють у гімназію.

Як працюватиме перехідний механізм для шкіл

Для навчальних закладів, які змінюють тип чи підлягають реорганізації, передбачили спрощене ліцензування. Школа зможе звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу або переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні профільної середньої освіти.

Таку ліцензію видаватимуть або переоформлюватимуть без проведення процедури ліцензування протягом 10 робочих днів з дня звернення. Її дія триватиме до завершення 2027/2028 навчального року.

Якщо орган ліцензування не ухвалить рішення у встановлений строк, ліцензія вважатиметься виданою або переоформленою автоматично. Водночас у таких закладах не формуватимуть нових класів для здобуття профільної середньої освіти за програмами дванадцятирічної школи.

Чому знадобилися зміни

В Україні триває реформа загальної середньої освіти, яка з 2027 року передбачає перехід на трирічний цикл профільної середньої освіти та трансформацію мережі шкіл. Натомість учні 10-х класів 2026/2027 навчального року ще навчаються за дворічною програмою старшої школи.

Через реорганізацію або зміну типу закладів існував ризик, що ці школярі не зможуть завершити навчання там, куди їх зарахували. Ухвалений закон усуває цю невизначеність: після завершення навчання учні отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту у встановленому законодавством порядку.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту, відповідні перехідні положення стосуються саме тих десятикласників, які вже розпочали навчання за дворічною програмою.