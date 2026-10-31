Верховная Рада приняла переходные правила, которые позволят десятиклассникам завершить обучение в своих школах даже в случае их реорганизации или перепрофилирования в гимназии.

Верховная Рада Украины 29 октября приняла законопроект, который гарантирует ученикам 10-х классов возможность завершить получение полного общего среднего образования в тех школах, куда их зачислили или перевели. Речь идет о тех, кто в 2026/2027 учебном году осваивает профильное среднее образование по двухлетней программе старшей школы.

Документ дополняет переходные положения закона об образовании новым пунктом. Теперь такие ученики будут иметь право доучиться в том же заведении или в его правопреемнике, даже если школу реорганизуют или перепрофилируют в гимназию.

Как будет работать переходный механизм для школ

Для учебных заведений, которые меняют тип или подлежат реорганизации, предусмотрели упрощенное лицензирование. Школа сможет обратиться в орган лицензирования с заявлением о выдаче или переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности на уровне профильного среднего образования.

Такую лицензию будут выдавать или переоформлять без проведения процедуры лицензирования в течение 10 рабочих дней со дня обращения. Ее действие продлится до окончания 2027/2028 учебного года.

Если орган лицензирования не примет решение в установленный срок, лицензия будет считаться выданной или переоформленной автоматически. При этом в таких заведениях не будут формировать новые классы для получения профильного среднего образования по программам двенадцатилетней школы.

Почему понадобились изменения

В Украине продолжается реформа общего среднего образования, которая с 2027 года предусматривает переход на трехлетний цикл профильного среднего образования и трансформацию сети школ. При этом ученики 10-х классов 2026/2027 учебного года еще учатся по двухлетней программе старшей школы.

Из-за реорганизации или смены типа заведений существовал риск, что эти школьники не смогут завершить обучение там, куда их зачислили. Принятый закон устраняет эту неопределенность: после завершения обучения ученики получат свидетельство о полном общем среднем образовании в установленном законодательством порядке.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента, соответствующие переходные положения касаются именно тех десятиклассников, которые уже начали обучение по двухлетней программе.