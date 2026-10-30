В Украине до 30 апреля 2027 года сохранен тариф на электроэнергию для населения 4,32 грн за кВт·ч, однако часть потребителей в отопительный сезон платит лишь 2,64 грн. Рассказываем, кто имеет право на скидку и как ее оформить.

Тариф на свет для населения в Украине остался неизменным — 7 октября 2026 года правительство продлило действие фиксированной цены 4,32 грн за кВт·ч до 30 апреля 2027 года. Вместе с тем немало домохозяйств, отапливающих жилье электроэнергией, могут платить за свет существенно меньше — 2,64 грн за кВт·ч. О порядке оформления сниженного тарифа сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на разъяснения специалистов ДТЭК «Одесские электросети».

Сниженная цена действует с 1 октября 2026 года до 30 апреля 2027 года включительно — то есть в течение всего отопительного сезона. Но воспользоваться ею могут далеко не все: право на тариф 2,64 грн зависит прежде всего от характеристик жилья и надлежащего оформления системы отопления, а не от дохода семьи или статуса пенсионера.

Кто может платить за свет по 2,64 гривни

Сниженный тариф предусмотрен для двух основных категорий бытовых потребителей. Первая — это владельцы или пользователи домов и квартир, оборудованных электроотопительными установками в установленном порядке, если именно электроотопление является основным способом обогрева. Вторая — жители многоквартирных домов, которые не газифицированы и в которых нет или не работают системы централизованного или иного автономного отопления на неэлектрических энергоносителях.

Для первой категории критически важно, чтобы сведения об электроотопительной установке были внесены в паспорт точки распределения электроэнергии. Сам факт использования электроприборов для обогрева квартиры права на сниженный тариф не дает.

Обычные переносные приборы — тепловентиляторы, масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели — не являются достаточным основанием для оформления электроотопления. А вот в проект стационарного электроотопления могут входить электрокотлы, стационарные электрические конвекторы и настенные термопанели, системы электрического теплого пола (если они обеспечивают основное отопление) и тепловые насосы.

Сколько можно сэкономить на электроэнергии

Разница между обычным и сниженным тарифами составляет 1,68 грн за кВт·ч, или примерно 39%. Например, домохозяйство, потребляющее 1000 кВт·ч в месяц, по обычному тарифу заплатило бы 4320 грн, а по сниженному — 2640 грн, то есть экономия 1680 грн. При потреблении 2000 кВт·ч выгода возрастает до 3360 грн, а при 1500 кВт·ч — до 2520 грн в месяц.

Важный нюанс касается превышения лимита. При потреблении до 2000 кВт·ч включительно сниженную ставку применяют ко всему месячному объему. Если же месячное потребление превышает 2000 кВт·ч, действует цена 4,32 грн за кВт·ч на весь объем. Так, при потреблении 2500 кВт·ч счет по такой схеме составит 10 800 грн, а не 7440 грн, поэтому тарификацию стоит уточнять по своему лицевому счету у поставщика.

Как оформить сниженный тариф

Если система электроотопления уже установлена, владельцу жилья нужно обратиться к оператору системы распределения электроэнергии — местному облэнерго. Сначала проверьте паспорт точки распределения и личный кабинет оператора: если там уже указано электроотопление, дополнительное переоформление может не понадобиться. Если соответствующей информации нет, процедура предусматривает несколько этапов: подготовку документов на жилье и проект электроотопления, подачу заявления о внесении информации об электроотопительной установке, проверку документации и оборудования, а также получение обновленного паспорта точки распределения. После этого оператор сам передаст данные поставщику электроэнергии.

Какие документы нужны

Обычно могут понадобиться: паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; документ о праве собственности или пользования жильем; заявление о внесении изменений в паспорт точки распределения; проект внутреннего электроснабжения с электроотоплением; технический паспорт дома или квартиры; документы на электроотопительное оборудование; подтверждение ввода установки в эксплуатацию или акт ее осмотра; а также документы о законном отключении от централизованного отопления, если это касается конкретного помещения. Проект должен содержать расчеты необходимой мощности и площади обогрева.

После надлежащего оформления льготный тариф обычно начинает действовать с первого числа следующего расчетного месяца. Поэтому, если домохозяйство планирует пользоваться электроотоплением зимой, оформление документов стоит начать заранее. Если же льготный тариф уже действовал в прошлом отопительном сезоне и данные остаются актуальными, повторно проходить всю процедуру может не потребоваться.

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