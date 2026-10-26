З 1 листопада 2026 року тариф на електроенергію для населення лишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год — уряд продовжив дію спеціальних обов'язків до 30 квітня 2027 року. Водночас підсумкова сума в платіжці залежатиме від обсягу споживання та наявності пільгового чи двозонного лічильника.

Комуналка з листопада в Україні залишиться без різкого стрибка цін: уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для побутових споживачів, а постачальники газу зафіксували вартість «блакитного палива» до кінця опалювального сезону.

З 1 листопада 2026 року українці платитимуть за електроенергію за старою ціною — 4,32 грн за 1 кВт·год. Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, які мали завершитися 31 жовтня, ще на шість місяців — до 30 квітня 2027 року включно. Про це 8 жовтня повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Скільки коштуватиме електроенергія в опалювальний сезон

Тариф 4,32 грн за кВт·год діє однаково для всіх побутових споживачів, які користуються електроприладами для побутових потреб, а також для власників двозонних лічильників у денний період. Уночі — з 23:00 до 07:00 — такі споживачі платять удвічі менше, а саме 2,16 грн за кВт·год. Тобто переведення енергоємних процесів на нічний час дає змогу реально зменшити рахунок.

Окремо збережено пільговий тариф для домогосподарств з електроопаленням. Він становить 2,64 грн за кВт·год і діє з 1 жовтня до 30 квітня, однак лише в межах місячного ліміту до 2 000 кВт·год включно. Усе, що спожито понад цей обсяг, оплачується за стандартною ціною 4,32 грн за кВт·год. Скористатися пільгою можуть власники житла, обладнаного електроопаленням, а також мешканці негазифікованих багатоквартирних будинків без централізованого чи автономного теплопостачання на інших енергоносіях.

Газ і вода: яких цін чекати

Для клієнтів «Нафтогазу», які перебувають на тарифному плані «Фіксований», вартість газу лишається 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Цей тариф закріплено на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року, тож старт опалювального сезону не спричинить здорожчання одиниці палива. Інші приватні газопостачальники мають право встановлювати власні цінники в межах законодавства.

Утім, підсумкові витрати на газ узимку залежатимуть від обсягу споживання. За фіксованої ціни 7,96 грн за кубометр орієнтовні суми виглядають так: 10 кубометрів — 79,60 грн, 50 кубометрів — 398 грн, 100 кубометрів — 796 грн, 150 кубометрів — 1 194 грн, 200 кубометрів — 1 592 грн. Сім'я, що використовує газ лише для плити, платить у рази менше за тих, хто обігріває житло газовим котлом.

Єдиного тарифу на холодну воду в Україні немає — вартість централізованого водопостачання та водовідведення встановлюють окремо для кожного підприємства. Тож із 1 листопада споживачам варто орієнтуватися на чинні тарифи свого місцевого водоканалу, а інформацію про них шукати на офіційному сайті постачальника або органу місцевої влади.

Як оплачувати рахунки правильно

За спожитий газ необхідно платити щомісяця до 25-го числа за попередній період. Наприклад, рахунок за листопад слід закрити до 25 грудня 2026 року. Щоб уникнути заборгованостей і помилкових нарахувань, важливо вчасно передавати показання лічильника — щомісяця з 1-го до 5-го числа. Якщо дані не надати вчасно, обсяг споживання визначать за середньорозрахунковими нормами, що може призвести до розбіжностей у платіжках.

Отримувачі житлових субсидій і державних пільг продовжують обслуговуватися за фіксованим тарифом, а наявність плану «Фіксований» жодним чином не позбавляє права на соціальну допомогу. Підсумковий розмір субсидії розраховують за стандартною процедурою на основі доходів сім'ї, її складу та чинних соціальних нормативів.

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