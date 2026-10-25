Прогноз на цей тиждень для Діви оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи порівнюють початок тижня зі сплавом бурхливою річкою: течія сильна, і найбезпечніше рішення — не намагатися різко змінити курс, а пройти цей відрізок до кінця. Перегрупуватися й оговтатися можна буде трохи пізніше, коли напруга спаде сама собою.

Робота і фінанси

На початку тижня Дівам варто втриматися від спокуси кардинально міняти плани чи плани проєктів — зараз не найкращий момент для різких маневрів. Краще довести розпочате до логічного завершення, навіть якщо темп здається надто швидким. Фінансові й робочі питання, які зараз у русі, самі вийдуть на спокійнішу воду ближче до середини тижня — тоді й з'явиться простір для перегляду стратегії.

Стосунки

Перші дні тижня можуть принести відчутну напругу в особистому житті, і головне завдання — не дати їй зіпсувати настрій. Варто пам'ятати: подолання цієї напруги відкриє шлях до по-справжньому теплого періоду. Уже із середи романтика набирає обертів і тримає високу ноту аж до кінця тижня — гарний час для відвертих розмов, приємних сюрпризів і зближення з партнером.

Здоров'я та енергія

Енергія тижня нерівномірна: перша половина вимагає витримки й терпіння, зате у вихідні прийде приємне відчуття легкості. Варто залишити в графіку трохи вільного часу для відпочинку й нових вражень — цього разу інформації та емоцій буде багато, і тілу знадобиться простір, щоб усе це вмістити. Прогулянки, зміна обстановки чи просто спокійний вечір допоможуть відновити баланс.

Найкращі дні тижня

Середа стає поворотною точкою — саме з неї розпочинається яскравіший і тепліший період у стосунках. П'ятниця обіцяє бути напрочуд вдалим днем — варто запланувати на неї щось важливе чи приємне. А вихідні принесуть одразу кілька відкриттів або одну ключову інформацію, яка розставить усе по місцях — головне, підійти до цього з відкритим розумом і не чинити опір новому.