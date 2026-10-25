Рибам цього тижня варто довіритися дрібним збігам обставин — вони принесуть більше користі, ніж здається на перший погляд.

Для Риб тиждень з 26 жовтня по 1 листопада обіцяє бути напрочуд легким: дрібні приємності складатимуться в одне велике відчуття, що все йде як треба. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять Рибам скористатися вдалим моментом по максимуму.

Робота і фінанси

На початку тижня справи складатимуться майже самі собою — дрібні питання, які раніше буксували, раптом зрушать з місця. Це не привід чекати грошового везіння в прямому сенсі слова, а скоріше результат тієї позитивної енергії, яку Риби самі транслювали останнім часом у колективі. У четвер і пʼятницю навіть найскладніші робочі завдання даватимуться на диво легко — варто взятися саме за те, що довго відкладали. Це вдалий момент закрити хвости та розвантажити графік перед вихідними.

Стосунки

У середині тижня, ближче до середи, хтось із оточення може звернутися по допомогу — і Рибам варто відгукнутися, навіть якщо доведеться відкласти власні плани. Такий жест щиро оцінять, а стосунки від цього тільки виграють. У спілкуванні загалом тиждень сприятливий: легше домовлятися, пояснювати свою позицію й знаходити спільну мову навіть із тими, з ким раніше було складно порозумітися.

Здоровʼя та енергія

Енергії цього тижня вистачає з надлишком, тож головне завдання — не розпорошити її на все підряд. Ближче до вихідних захочеться встигнути допомогти якомога більшій кількості людей і взятися за купу справ одразу, та варто памʼятати: ресурс не безмежний. Плануйте відпочинок наперед, щоб у суботу-неділю не почуватися виснаженими, а встигнути й попрацювати на інших, і залишити сили для себе.

Найкращі дні тижня

Найвдалішими днями стануть понеділок і вівторок — саме тоді дрібні обставини складатимуться на користь Риб. Також варто виділити четвер і пʼятницю: ці дні ідеальні для завершення складних справ, які давно чекали своєї черги.