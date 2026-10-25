Військовослужбовці можуть придбати автомобіль за кордоном або отримати його як гуманітарну допомогу, однак правила для цих випадків різні. Статус військового сам по собі не звільняє від митних платежів, проте гуманітарну машину можна оформити за спеціальною процедурою.

Правила мобілізації в Україні для військових постійно уточнюються, і нове роз’яснення стосується вже автомобілів. Як повідомляє Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військовослужбовці можуть придбати машину за кордоном або отримати її як гуманітарну допомогу — але в цих випадках діють різні правила.

Чи звільняє статус військового від розмитнення

Сам по собі статус військовослужбовця не звільняє від митних платежів під час ввезення автомобіля для особистого користування. Якщо захисник купує машину за власні кошти за кордоном, її оформлюють за загальними правилами імпорту: готують документи про придбання та вартість, подають попередню митну декларацію, проходять митне оформлення, сплачують платежі, а потім виконують вимоги щодо сертифікації та державної реєстрації.

Вартість розмитнення залежить від ціни автомобіля, типу й об’єму двигуна, віку машини, її походження та митних ставок. Для більшості звичайних легкових авто передбачені три основні платежі: ввізне мито — загальна ставка 10% митної вартості, акцизний податок — розмір визначають з урахуванням типу двигуна, об’єму та віку, і податок на додану вартість — 20%. Водночас для електромобілів і гібридів діють окремі правила.

У 2026 році змінилися правила оподаткування електромобілів: із 1 січня припинила діяти пільга з ПДВ на їх ввезення. Тому під час імпорту електрокара цей податок враховують за загальними правилами, хоча окремі правила щодо ввізного мита й акцизу для таких машин зберігаються.

Як оформити гуманітарний автомобіль

Інші правила діють, якщо транспортний засіб передають для виконання завдань із забезпечення оборони України. У такому разі автомобіль оформлюють як гуманітарну допомогу, а його ввезення, облік і передача кінцевому набувачу відбуваються за спеціальною процедурою. За визначених законодавством умов гуманітарний автомобіль можна поставити на тимчасовий державний облік безпосередньо за військовослужбовцем — оформлювати машину спершу на баланс військової частини потрібно не в усіх випадках.

Які документи потрібні

Щоб поставити гуманітарну машину на тимчасовий облік, військовослужбовцю можуть знадобитися: документ, що посвідчує особу; документ про проходження військової служби, наприклад довідка з військової частини; акт приймання-передачі гуманітарного транспортного засобу; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — за наявності. Точний перелік залежить від способу ввезення та оформлення машини, тож перед зверненням треба перевірити актуальні вимоги сервісного центру МВС.

Куди звертатися та які строки

Передусім перевіряють документи на ввезення: автомобіль має бути визнаний гуманітарною допомогою, і слід з’ясувати, за якою декларацією він перетнув митний кордон України. Далі отримувач гуманітарної допомоги оформлює акт приймання-передачі машини військовослужбовцю. Після перевірки документів у сервісному центрі МВС автомобіль ставлять на тимчасовий державний облік і видають номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон. Важливо: заяву на тимчасовий облік подають протягом 10 днів після оформлення акта приймання-передачі, а після оформлення військовослужбовець зобов’язаний повідомити про отримання машини свою військову частину.

Що змінилося у 2026 році

Під час оформлення гуманітарних автомобілів діють кілька обмежень. Одне з них — один транспортний засіб на одного військовослужбовця: за процедурою тимчасового державного обліку на ім’я одного військового можна оформити лише одну машину. Якщо, наприклад, захисник отримав гуманітарний автомобіль і мотоцикл, поставити обидва транспортні засоби на своє ім’я не можна.

Окрема вимога стосується користування машиною: право керувати нею можуть мати до п’яти військовослужбовців. Інших військових, які зможуть користуватися транспортним засобом, слід зазначити в акті приймання-передачі ще на етапі оформлення документів.

Оновилися й загальні правила обліку гуманітарної допомоги. Постанова Кабінету міністрів №954 від 15 липня 2026 року запровадила верифікацію гуманітарних організацій і визначила додаткові вимоги до окремих транспортних засобів, які вони ввозять для гуманітарного реагування. Ці вимоги не слід автоматично ототожнювати з процедурою тимчасового обліку гуманітарного автомобіля безпосередньо за військовослужбовцем.

Чи стає гуманітарне авто власністю військового

Тимчасовий державний облік не означає, що автомобіль переходить у приватну власність військовослужбовця. Це спеціальна процедура для використання транспортного засобу на оборонні потреби. Після припинення або скасування воєнного стану такі автомобілі мають пройти відомчу реєстрацію в державних органах сектору безпеки й оборони протягом 90 діб. Якщо цього не зробити у встановлений строк, тимчасовий облік скасовується, а транспортний засіб вважається необлікованим.

Законодавство передбачає й випадки зняття автомобіля з тимчасового обліку — зокрема у разі звільнення військовослужбовця зі служби, його загибелі, зникнення безвісти, перебування в полоні або знищення транспортного засобу.

Який спосіб оформлення обрати

Якщо військовий купує автомобіль для особистого користування або потреб сім’ї, його оформлюють за загальною процедурою імпорту зі сплатою митних платежів і реєстрацією в Україні. Якщо ж машину передають волонтери або благодійна організація для потреб оборони, можна скористатися процедурою гуманітарної допомоги з подальшим тимчасовим державним обліком за військовослужбовцем — за умови дотримання всіх законодавчих вимог.

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