Рыбам на этой неделе стоит довериться мелким совпадениям обстоятельств — они принесут больше пользы, чем кажется на первый взгляд.

Для Рыб неделя с 26 октября по 1 ноября обещает быть на удивление лёгкой: мелкие приятности сложатся в одно большое ощущение, что всё идёт как надо. Прогноз на этот период обнародовало издание Horoscope.com, и астрологи советуют Рыбам воспользоваться удачным моментом по максимуму.

Работа и финансы

В начале недели дела будут складываться почти сами собой — мелкие вопросы, которые раньше буксовали, вдруг сдвинутся с места. Это не повод ждать денежной удачи в прямом смысле слова, а скорее результат той позитивной энергии, которую Рыбы сами транслировали в последнее время в коллективе. В четверг и пятницу даже самые сложные рабочие задачи будут даваться на удивление легко — стоит взяться именно за то, что давно откладывалось. Это удачный момент закрыть хвосты и разгрузить график перед выходными.

Отношения

В середине недели, ближе к среде, кто-то из окружения может обратиться за помощью — и Рыбам стоит откликнуться, даже если придётся отложить собственные планы. Такой жест искренне оценят, а отношения от этого только выиграют. В общении в целом неделя благоприятна: легче договариваться, объяснять свою позицию и находить общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно понять друг друга.

Здоровье и энергия

Энергии на этой неделе хватает с избытком, так что главная задача — не распылить её на всё подряд. Ближе к выходным захочется успеть помочь как можно большему числу людей и взяться за кучу дел сразу, но стоит помнить: ресурс не безграничен. Планируйте отдых заранее, чтобы в субботу-воскресенье не чувствовать себя истощёнными, а успеть и поработать на других, и оставить силы для себя.

Лучшие дни недели

Самыми удачными днями станут понедельник и вторник — именно тогда мелкие обстоятельства будут складываться в пользу Рыб. Также стоит выделить четверг и пятницу: эти дни идеальны для завершения сложных дел, давно ждавших своей очереди.