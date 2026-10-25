Повышение тарифа на воду в Киевской области: сколько теперь платят потребители.

Повышение тарифа на воду в Киевской области коснулось потребителей «Ирпенводоканала». В Ирпене выросла ежемесячная плата за абонентское обслуживание: вместо 20 грн. жители будут платить 25,70 грн.

Решение согласовал исполнительный комитет Ирпенского городского совета 22 октября. Об изменении сообщил первый заместитель городского головы Александр Пащинский. Размер платежа увеличился на 5,70 грн или 28,5%.

Новая сумма касается абонентского обслуживания клиентов, пользующихся централизованным водоснабжением и водоотводом. Этот платеж начисляется отдельно от стоимости потребленных кубометров. Поэтому его размер не зависит от того, сколько воды использовало домохозяйство за месяц.

Важно, что речь идет именно об абонплате, а не об очередном изменении стоимости водоснабжения или канализации за кубометр.

Действующие тарифы на эти услуги действуют с 1 августа 2026 года. За централизованное водоснабжение потребители платят 35,56 грн. за кубометр, а за водоотвод — 46,86 грн. Итого это 82,42 грн за кубометр с НДС.





Сколько будет составлять сумма в платежке

Повышение тарифа на воду в Киевской области означает увеличение отдельного ежемесячного платежа. Например, если семья использует пять кубометров воды в месяц и оплачивает обе услуги, стоимость водоснабжения и водоотвода составит 412,10 грн. Вместе с новой абонплатой сумма вырастет до 437,80 грн.

Это расчет без учета других возможных начислений. Через год разница только из-за смены абонентского обслуживания составит 68,40 грн.

Точная дата, с которой начнет действовать плата в размере 25,70 грн, в сообщении не уточнили. Жителям следует проверять следующие платежки и объявления КП «Ирпеньводоканал».