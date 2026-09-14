У Немішаєвому та сусідніх селах Київської області з 1 серпня 2026 року діє новий тариф на воду. Мешканці обурені змінами і запитують: «За що ми платимо?»

Грошова допомога для ВПО в Київській області — далеко не єдина тема, яка нині хвилює мешканців регіону. У Немішаєвому приводом для обурення став новий тариф на воду, що набув чинності з 1 серпня 2026 року.

Зміна торкнулася одразу трьох населених пунктів Київської області — Немішаєвого, Микуличів та Клавдієво-Тарасового. Ідеться про плату за послуги централізованого водопостачання, яку нараховують у платіжках за кожен спожитий кубометр.

Головне запитання, яке люди адресують комунальникам, сформульоване коротко: «За що ми платимо?». Як повідомляє «Київщина 24/7», мешканці обурені тим, що в оновленому тарифі незрозуміло, яку частку становить власне вартість води, а яку — інші складові.

У громаді наголошують, що тариф має бути прозорим: люди хочуть бачити, скільки коштує очищення, транспортування та подача води, а не лише загальну суму в рахунку. Саме відсутність деталізації, за словами місцевих жителів, і викликала хвилю незадоволення.

Як перевірити свій тариф і куди звертатися

Мешканцям, які не згодні з новим тарифом, варто спершу звірити розмір плати з офіційним рішенням органу, що його затвердив. У платіжці окремо мають бути вказані тариф на водопостачання та тариф на водовідведення.

Якщо сума не збігається або нарахування викликають сумніви, слід звернутися до комунального підприємства із письмовою заявою про перерахунок, а в разі бездіяльності — до Держпродспоживслужби або до селищної ради громади. Відповідь на звернення мають надати у встановлений законом строк.

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