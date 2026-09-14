Тарифи на мобільний зв'язок в Україні можуть зрости до кінця 2026 року. Причиною стануть додаткові витрати операторів на забезпечення автономної роботи мереж під час відключень електроенергії.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні можуть зрости до кінця 2026 року, і причина криється не лише в інфляції, а в підготовці операторської інфраструктури до можливих блекаутів. Про це розповів консультант із цифрових технологій eQualitie та експерт у телекомунікаціях Олександр Глущенко в коментарі УНІАН.

На тлі наближення зими та ризику нових відключень електроенергії мобільні оператори можуть переглянути вартість своїх послуг. За прогнозами, компанії діятимуть гнучко, тому подорожчання, ймовірно, буде вибірковим і не торкнеться всіх абонентів однаково.

Чому мобільний зв'язок може подорожчати

Ключовий чинник — ініціатива Мінцифри щодо забезпечення автономної роботи щонайменше 70% базових станцій протягом 72 годин. Наразі ця вимога ще не затверджена остаточно: вона передбачена проєктом постанови про Програму діяльності Кабміну, який розробляють у профільному комітеті Верховної Ради.

Щоб забезпечити тривалу автономну роботу мереж, оператори мають збільшувати витрати на інфраструктуру — йдеться про закупівлю акумуляторів, генераторів і систем контролю живлення. Крім того, на фінансове навантаження компаній впливають подорожчання електроенергії та пального, ускладнення логістики під час блекаутів і коливання курсу гривні.

Значну частину необхідного обладнання оператори закуповують за кордоном, тож його вартість залежить від валютного курсу. Це означає, що навіть за стабільної економічної ситуації підтримка енергонезалежності мереж коштує дедалі дорожче.

Як зміниться вартість для абонентів

Оператори, найімовірніше, діятимуть вибірково: переглядатимуть насамперед архівні тарифи, пропонуватимуть перехід на нові пакети або комбінуватимуть вищу ціну зі збільшенням обсягу інтернету, хвилин чи роумінгових послуг. Тобто підвищення не буде рівномірним для всіх користувачів.

Під час можливого подорожчання важливим буде не лише розмір щомісячної плати, а й якість послуг. Якщо додаткові витрати операторів дозволять забезпечити енергонезалежність базових станцій і стабільний зв'язок 4G під час тривалих відключень електроенергії, подорожчання може стати платою за більшу надійність мобільної мережі.

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