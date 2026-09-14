Подорожчання бензину в Україні триває: 14 вересня мережа Socar підняла вартість A-100 до 100 гривень за літр, а «Укрнафта» здорожчала бензин A-95+ одразу на 3 гривні.

Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору — у вівторок, 14 вересня, найбільші мережі АЗС оновили вартість бензину та дизеля, і одразу кілька операторів переписали цінники. Як повідомляє «Главком», подорожчання бензину найпомітніше торкнулося преміальних марок: у мережі Socar A-100 сягнув позначки 100 гривень за літр.

Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах на ранок 14 вересня становила близько 85,40 гривні за літр, а дизельного пального — 96,61 гривні. Це помітно більше, ніж ще кілька днів тому, адже ціни зростають майже щодня.

Зміни вартості відбулися не однаково. У мережі KLO, навпаки, все пальне подешевшало на 1–2 гривні за літр. Натомість «БРСМ-Нафта» підняла ціни до 50 копійок на літр, у Socar бензин A-100 здорожчав до 100 гривень, а в «Укрнафті» A-95+ додав одразу 3 гривні за літр.

Наразі найдорожче пальне традиційно пропонують мережі Окко, WOG та Socar. Найнижчі ціни, як і раніше, зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта» — саме туди найчастіше їдуть водії, які хочуть зекономити.

Дизель може здорожчати ще

Пальне дорожчає не лише через світові котирування. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прогнозує, що дизель в Україні може здорожчати орієнтовно ще на 3 гривні за літр. Паливний експерт Дмитро Льоушкін також очікує подальшого зростання вартості дизельного пального.

За словами Льоушкіна, уряд, імовірно, ухвалить рішення щодо зменшення податків у вартості пального, що може стримати ціни. «Я вважаю, що уряд усе ж ухвалить якісь рішення щодо податків, зменшення податків у вартості пального. Якимось чином будуть все ж додаткові важелі щодо зниження або втримання ціни», — пояснив він.

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