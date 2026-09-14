Міністерство освіти і науки розіслало областям нові рекомендації щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Школам запропонували три базові моделі освітнього процесу — очну, комбіновану та дистанційну.

Очне навчання під час повітряних тривог у школах знову змінює правила — Міністерство освіти і науки розіслало в області нові рекомендації, які мають допомогти закладам заздалегідь визначити, як працювати за різних безпекових умов.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає Інтерфакс-Україна. За його словами, школам пропонують три базові моделі організації освітнього процесу — очну, комбіновану та дистанційну, між якими можна оперативно переходити залежно від безпекової ситуації та спроможності конкретного закладу.

«Головний принцип залишається — безпека дітей і педагогів понад усе. Водночас маємо зробити все можливе, щоб через тривоги діти мали якомога більше можливостей для навчання. Адже кожна втрачена година зрештою впливає на якість освіти», — наголосив Бутенко.

Очна модель

Школи можуть проводити уроки очно, якщо безпекова ситуація дозволяє учням і вчителям безпечно дістатися до закладу, а кількість людей, які перебувають у школі, зможе розміститися в укритті. Якщо тривога застала всіх у закладі, урок не припиняється: якщо укриття облаштоване для занять, освітній процес може продовжуватися там.

В укритті вчителі можуть запропонувати учням індивідуальну самостійну роботу, проєктні чи дослідницькі завдання, індивідуальні й групові консультації, повторення або узагальнення раніше опрацьованого матеріалу. Якщо тривоги часті та довготривалі, у сховищах рекомендують облаштовувати навчальні зони, а також запроваджувати почергове очне навчання окремих класів, кілька змін чи поділ на групи.

Комбінована модель

Цю модель радять використовувати, коли безпекова ситуація дозволяє навчатися очно, але заклад не може одночасно забезпечити очне навчання для всіх учнів — наприклад, через недостатню місткість укриття, регулярні чи тривалі тривоги або перебої зі світлом.

Поєднувати очне й дистанційне навчання можна по-різному: чергувати дні або тижні очного та дистанційного навчання, організовувати заняття у кілька змін, складати різні графіки для окремих класів, а також виносити окремі види навчальної діяльності в асинхронний режим. Перед формуванням графіків школам радять провести опитування батьків, щоб з'ясувати реальну потребу дітей у перебуванні в закладі.

Дистанційна модель

Дистанційне навчання рекомендують там, де безпекова ситуація не дозволяє безпечне прибуття учнів і вчителів до школи або перебування в закладі. Кожен заклад має визначити єдину систему організації дистанційного навчання, щоб в одному місці учні й вчителі бачили розклад, посилання на уроки, навчальні матеріали та домашні завдання.

Оголошення сигналу «Повітряна тривога» під час дистанційного навчання не означає автоматичного припинення уроку — але важливо, щоб усі перебували в безпечних місцях. Для учнів, які не можуть долучитися до занять, має бути доступне асинхронне навчання.

Що зміниться з 15 вересня

Освітні управлінці вже опрацювали рекомендації. З 15 вересня освітній процес має бути максимально адаптований до розроблених підходів. Як наголосив міністр, школам важливо дати не одну жорстку інструкцію на всі випадки, а зрозумілі інструменти, щоб кожен заклад знайшов найкраще рішення для своїх умов.

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