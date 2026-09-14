Министерство образования и науки разослало областям новые рекомендации по организации обучения во время длительных воздушных тревог. Школам предложили три базовые модели образовательного процесса — очную, комбинированную и дистанционную.

Очное обучение во время воздушных тревог в школах снова меняет правила — Министерство образования и науки разослало в области новые рекомендации, которые должны помочь заведениям заранее определить, как работать при разных условиях безопасности.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко, передает Інтерфакс-Україна. По его словам, школам предлагают три базовые модели организации образовательного процесса — очную, комбинированную и дистанционную, между которыми можно оперативно переходить в зависимости от ситуации с безопасностью и возможностей конкретного заведения.

«Главный принцип остается — безопасность детей и педагогов превыше всего. В то же время должны сделать все возможное, чтобы из-за тревог дети имели как можно больше возможностей для обучения. Ведь каждый потерянный час в конечном итоге влияет на качество образования», — подчеркнул Бутенко.

Очная модель

Школы могут проводить уроки очно, если ситуация с безопасностью позволяет ученикам и учителям безопасно добраться до заведения, а количество людей, находящихся в школе, сможет разместиться в укрытии. Если тревога застала всех в заведении, урок не прекращается: если укрытие оборудовано для занятий, образовательный процесс может продолжаться там.

В укрытии учителя могут предложить ученикам индивидуальную самостоятельную работу, проектные или исследовательские задания, индивидуальные и групповые консультации, повторение или обобщение ранее обработанного материала. Если тревоги частые и длительные, в укрытиях рекомендуют оборудовать учебные зоны, а также вводить поочередное очное обучение отдельных классов, несколько смен или разделение на группы.

Комбинированная модель

Эту модель советуют использовать, когда ситуация с безопасностью позволяет учиться очно, но заведение не может одновременно обеспечить очное обучение для всех учеников — например, из-за недостаточной вместимости укрытия, регулярных или длительных тревог либо перебоев с электричеством.

Сочетать очное и дистанционное обучение можно по-разному: чередовать дни или недели очного и дистанционного обучения, организовывать занятия в несколько смен, составлять разные графики для отдельных классов, а также выносить отдельные виды учебной деятельности в асинхронный режим. Перед формированием графиков школам советуют провести опрос родителей, чтобы выяснить реальную потребность детей в пребывании в заведении.

Дистанционная модель

Дистанционное обучение рекомендуют там, где ситуация с безопасностью не позволяет безопасное прибытие учеников и учителей в школу или пребывание в заведении. Каждое заведение должно определить единую систему организации дистанционного обучения, чтобы в одном месте ученики и учителя видели расписание, ссылки на уроки, учебные материалы и домашние задания.

Объявление сигнала «Воздушная тревога» во время дистанционного обучения не означает автоматического прекращения урока — но важно, чтобы все находились в безопасных местах. Для учеников, которые не могут присоединиться к занятиям, должно быть доступно асинхронное обучение.

Что изменится с 15 сентября

Образовательные управленцы уже обработали рекомендации. С 15 сентября образовательный процесс должен быть максимально адаптирован к разработанным подходам. Как подчеркнул министр, школам важно дать не одну жесткую инструкцию на все случаи, а понятные инструменты, чтобы каждое заведение нашло лучшее решение для своих условий.

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