Военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и ДССТ могут легально вернуться из СЗЧ через приложение «Армия+» и сами выбрать новое подразделение. Но такой упрощённый механизм действует лишь короткий срок.

Мобилизация и воинский учёт в Украине — вопросы, которые затрагивают тысячи семей. На этот раз речь о военнослужащих, которые самовольно оставили часть и теперь имеют шанс вернуться на службу без уголовной ответственности.

Военное ведомство запустило цифровой механизм, позволяющий бойцу легализовать свой статус дистанционно — прямо со смартфона. Главное условие: самовольное оставление части должно было произойти до 12 июня 2026 года.

Кто может воспользоваться упрощённой процедурой

Механизм дистанционного перевода работает для трёх категорий: военнослужащих Вооружённых Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Всем им открыли возможность вернуться в армию без лишней бюрократии, как пояснили в Николаевском ТЦК и СП.

Ключевое преимущество — отменены обязательные проверки в Военной службе правопорядка. Бойцу больше не придётся ждать распределения по резервным батальонам: он сам выбирает место будущей службы.

Сколько времени осталось на легализацию

Такой упрощённый механизм не будет действовать вечно, поэтому оформить документы и подтвердить перевод необходимо успеть до 20 сентября 2026 года. Именно на этот срок указывают в ТЦК, а учитывая, что новость опубликована 13 сентября, осталось ровно семь дней.

Тем, кто пропустит крайний срок, придётся возвращаться по обычной процедуре — с проверками и возможными последствиями за самовольное оставление части.

Пошагово: как оформить возвращение

Весь процесс переведён в цифровой формат в разделе «Армия ID». Там пользователь увидит официальное уведомление о зафиксированном факте отсутствия на службе. Далее нужно:

перейти во вкладку «Сервисы»;

открыть меню «Рапорты»;

выбрать опцию «Возвращение на службу после СЗЧ».

Система предложит определиться с подразделением в рамках своей структуры, указать желаемое направление работы и кратко описать предыдущий опыт. После этого останется подписать готовый электронный документ.

Что дальше

Как только командование подтвердит перевод, статус заявки в приложении изменится на «В пути». С этого момента государство выделяет бойцу ровно пять суток, чтобы добраться до нового места службы.

Для оперативного решения вопросов с оформлением электронного рапорта Министерство обороны запустило ежедневную горячую линию. Специалисты консультируют с 09:00 до 20:00 по номеру 0 800 605 100.

Что с денежным довольствием

Пока военнослужащий находится в СЗЧ, начисление денежного довольствия ему прекращают. Выплаты возобновляют только после возвращения в подразделение и закрытия дела.

В то же время сам статус СЗЧ не приводит к автоматической блокировке банковских карт или личных счетов военного.

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