Блинчики с сыром — нежное и сытное блюдо, которое часто готовят на праздники; этот рецепт подскажет, как замесить тонкое эластичное тесто и приготовить кремовую сырную начинку с черничным соусом.

Рецепт блинов на молоке мы уже публиковали — а блинчики с сыром требуют особого внимания к начинке и тесту. Это классическое праздничное блюдо, которое называют налистниками: тонкие блины сворачивают с кремовой сырной начинкой, запекают с маслом и подают с черничным соусом.

Ингредиенты для блинчиков с сыром

На 20 блинчиков понадобится:

240 мл теплого молока (для блинницы; для обычной сковороды — 720 мл);

3–4 яйца;

150 г пшеничной муки (1 стакан);

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

1/4 ч. л. соли.

Для начинки:

340 г творога (домашнего сыра или рикотты);

60 г мягкого сливочного сыра;

50 г сахара (1/4 стакана);

1 ч. л. ванильного экстракта.

Для черничного соуса:

примерно 300 г свежей или замороженной черники (2 стакана);

80 мл воды (1/3 стакана);

65 г сахара (1/3 стакана);

1,5 ст. л. кукурузного крахмала;

2 ст. л. воды.

Для запекания: 2–4 ст. л. тертого сливочного масла.

Как приготовить блинчики с сыром: пошагово

Сделайте черничный соус. В сотейник положите чернику, влейте 80 мл воды и всыпьте сахар. На среднем огне доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 1–2 минуты, пока ягоды слегка не размягчатся. Отдельно смешайте кукурузный крахмал с 2 ст. л. воды, влейте к ягодам, перемешайте венчиком и снова доведите до кипения. Варите 3–4 минуты, постоянно помешивая, снимите с огня, остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник до подачи.

Замесите тесто. Миксером на средней скорости взбейте яйца с мукой и солью до однородности — масса получится густой. Постепенно, по 1/4 стакана, вливайте теплое молоко, каждый раз полностью вмешивая его, прежде чем добавлять следующую порцию. В конце добавьте растопленное сливочное масло и вымешайте до гладкости. Чтобы блины не рвались, дайте тесту отдохнуть 30–60 минут.

Обжарьте блины. Если есть специальная блинница: налейте тесто в широкую неглубокую посуду, обмакните разогретую поверхность и жарьте 30–40 секунд, пока сверху не исчезнут влажные пятна. На обычной сковороде диаметром около 20 см вылейте тонкий слой теста, чтобы оно покрыло дно, жарьте на среднем огне, аккуратно переверните и готовьте с другой стороны еще 1 минуту. Повторяйте, пока тесто не закончится.

Приготовьте начинку. В миске соедините творог, мягкий сливочный сыр, сахар и ванильный экстракт, перемешайте до однородности.

Сформируйте налистники. Положите стопку блинов поджаренной стороной вниз. На середину каждого выложите примерно столовую ложку начинки, разровняйте вдоль средней трети. Заверните правый край к центру, затем левый и сверните рулетиком.

Запеките. Выложите свернутые налистники в стеклянную форму для запекания, между слоями натрите немного сливочного масла. Выпекайте в разогретой до 175 °C духовке около 30 минут, пока блины хорошо не прогреются.

Подайте. Выложите по 2–3 налистника на тарелку и полейте черничным соусом. Вместо черники можно взять любые ягоды, а к горячим налистникам также подойдут варенье, мед, сгущенное молоко или карамель.

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