Млинці на молоці в цьому рецепті виходять тонкими й ніжними завдяки правильному тісту, а всередині ховається кремова сирна начинка, що нагадує чізкейк, і солодкий ягідний соус.

Рецепт млинців на молоці з ягідним соусом ми вже публікували — а ці млинці на молоці готуються з кремовою сирною начинкою, що нагадує чізкейк.

Млинці на молоці — класика, яку люблять і на сніданок, і на свята. У цьому рецепті тісто виходить тонким і ніжним, усередині — солодка начинка із сиру та вершкового сиру, а зверху — ягідний соус із чорниці. Виходить ніжно, як десерт.

Інгредієнти для млинців на молоці

Для тіста:

3 склянки теплого молока (приблизно 720 мл);

3–4 яйця;

1 склянка пшеничного борошна (150 г);

2 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1/4 ч. л. солі.

Для начинки:

340 г кисломолочного сиру (або рікоти);

60 г розм'якшеного вершкового сиру;

1/4 склянки цукру (50 г);

1 ч. л. ванільного екстракту.

Для чорничного соусу:

2 склянки свіжої або замороженої чорниці (приблизно 300 г);

1/3 склянки води (80 мл);

1/3 склянки цукру (65 г);

1,5 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

2 ст. л. води.

Для запікання: 2–4 ст. л. натертого вершкового масла.

Як приготувати млинці на молоці: покроково

Спершу зробіть чорничний соус. У невеликій каструлі поєднайте чорницю, 1/3 склянки води та 1/3 склянки цукру. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменшіть вогонь і варіть 1–2 хвилини, поки ягоди трохи не розм'якнуть. В окремій чашці змішайте крохмаль із 2 ст. л. води, влийте до ягід, перемішайте вінчиком і знову доведіть до кипіння. Варіть 3–4 хвилини, постійно помішуючи, поки присмак крохмалю не зникне. Зніміть з вогню, дайте охолонути до кімнатної температури та приберіть у холодильник.

Приготуйте тісто. Міксером на середній швидкості змішайте яйця, борошно та сіль до однорідності — суміш вийде густою. Поступово, по чверті, вливайте тепле молоко, щоразу добре вимішуючи. Насамкінець додайте розтоплене масло і перемішайте до гладкості. Дайте тісту настоятися 30–60 хвилин.

Смажте млинці на розігрітій сковороді. Налийте стільки тіста, щоб воно тонко вкрило дно, і готуйте на середньому вогні, поки млинець можна буде легко перевернути. Переверніть і смажте з іншого боку ще 1 хвилину. Повторюйте, поки не закінчиться тісто.

Зробіть начинку. У мисці змішайте кисломолочний сир, розм'якшений вершковий сир, цукор та ванільний екстракт до однорідної кремової маси.

Начиніть млинці. Покладіть млинець підсмаженим боком донизу, викладіть близько столової ложки начинки в центр і розподіліть її по середній третині. Загніть один бік до центру, потім протилежний, і згорніть млинець рулетиком.

Викладіть начинені млинці у скляну форму для запікання, між шарами натираючи трохи вершкового масла. Запікайте в розігрітій до 175 °C духовці близько 30 хвилин, поки вони добре не прогріються.

Подавайте по 2–3 млинці на тарілці, зверху полийте чорничним соусом. Замість чорниці можна взяти будь-які ягоди. Начинені млинці можна зібрати напередодні, накрити плівкою й тримати в холодильнику, а за 30 хвилин до подачі прогріти в гарячій духовці.

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