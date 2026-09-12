У Києві з 10 вересня під час комендантської години запрацювали чотири нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу — розповідаємо, за якими напрямками та як ними скористатися.

Нічний громадський транспорт у Києві запрацював у новому форматі — від Центрального залізничного вокзалу під час комендантської години тепер курсують чотири спеціальні автобусні маршрути. Для пасажирів нічних поїздів це означає, що дороге таксі більше не єдиний спосіб дістатися додому після прибуття до столиці глибокої ночі.

Як пояснили в «Укрзалізниці», потреба в такому транспорті виникла через російські обстріли й повітряні тривоги: поїзди дедалі частіше затримуються на підступах до Києва, тому прибуття може зміщуватися на кілька годин. Коли людина виходить на перон уже після першої години ночі, метро й більшість наземного транспорту вже не працюють — саме тому місто організувало окреме нічне сполучення.

Нові маршрути №131-Н, №132-Н, №133-Н та №134-Н працюють із 1:00 до 5:00 — у чотиригодинне вікно комендантської години. Орієнтовний інтервал руху становить 60 хвилин, а посадка й висадка на зупинках відбуваються на вимогу. У зворотному напрямку — із житлових масивів до вокзалу — частина автобусів починає рух раніше за окремими графіками.

Які маршрути запустили вночі

Найбільший за охопленням — №131-Н. Від вокзалу він прямує через Лук'янівку, Кирилівську, Північний міст, Троєщину, Лісовий масив, Дарницю та Лівобережний масив, а назад повертається через Броварський проспект, Русанівку, міст Патона й центр. Один рейс фактично охоплює кілька великих житлових масивів на обох берегах Дніпра.

Маршрут №132-Н орієнтований на західну та північну частини правого берега: через Берестейський проспект, проспект Академіка Палладіна, Виноградар, Пріорку й Оболонь — аж до станції метро «Мінська». Назад він повертається через проспект Володимира Івасюка, Поділ і Хрещатик.

№133-Н охоплює південний та західний сектори столиці — Солом'янку, Голосіїв, Теремки, Борщагівку та Відрадний. Це вже не короткий «підвіз» від вокзалу, а фактично великий кільцевий маршрут через кілька районів міста.

Четвертий маршрут, №134-Н, забезпечує ще один варіант сполучення з лівим берегом: через Либідську площу, міст Патона, Харківське шосе, проспект Миколи Бажана та Дніпровську набережну — до проспекту Павла Тичини.

Скільки коштує проїзд і чи потрібен квиток

Окремої «нічної» ціни за проїзд КМДА не назвала. Загальний тариф на разову поїздку в комунальному автобусі Києва з 15 липня 2026 року становить 30 грн, однак чи діє на нічні маршрути той самий тариф і всі звичні способи оплати, місто окремо не уточнило. Тому перед поїздкою варто перевірити актуальні умови в застосунку «Київ Цифровий» або на ресурсах «Київпастрансу».

Ще одна практична деталь: ані КМДА, ані «Укрзалізниця» не заявляли, що для посадки обов'язково потрібен залізничний квиток. У місті уточнили, що маршрути працюють «зокрема для пасажирів потягів». Водночас пересування під час комендантської години залишається особливим режимом, тож із собою варто мати документи й виконувати вимоги правоохоронців.

Місто одразу попереджає: інтервал 60 хвилин є орієнтовним, адже маршрути дуже довгі, проходять через мости й десятки великих вулиць, а під час повітряної тривоги ситуація може додатково змінюватися. Поки що всі чотири маршрути мають статус тимчасових, а термін їхньої роботи КМДА не уточнила.

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