Неділя, 13 вересня, закликає прислухатися до власних емоцій і не плутати фантазії з реальністю — саме баланс стане головним завданням дня для більшості знаків.

Неділя, 13 вересня, обіцяє бути емоційно насиченим днем: у багатьох знаків зодіаку межа між реальністю та уявою трохи розмита, а відчуття можуть спотворювати справжню картину подій. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи радять довіряти інтуїції, але водночас перевіряти враження фактами — це допоможе уникнути зайвих хвилювань і непорозумінь із оточенням.

Овен

Сьогодні ви можете насолодитися сонячною енергією дня, Овнів. Зосередьтеся на позитивних сторонах свого життя й спробуйте їх розвивати — можливостей навколо справді багато. Головне — тримайтеся ближче до того, що приносить вам справжнє задоволення. Дрібні деталі складуться самі, майже без зусиль з вашого боку. Повірте у власний успіх, і все обов'язково вдасться.

Телець

Тельцям варто подбати про повноцінний відпочинок. Сьогодні голова може бути трохи затуманеною, а реакції — сповільненими, але це не привід відкладати справи. Те, що ви сприймаєте, не завжди відповідає реальному стану речей: емоції здатні викривляти картину. Можливо, з'явиться бажання втекти у власний вигаданий світ. Тримайтеся землі й не давайте фантазіям керувати вашими рішеннями.

Близнюки

Якась сфера життя, що здавалася вам туманною і непевною, сьогодні почне прояснюватися. Енергія дня допоможе побачити ситуацію іншими очима. Водночас емоції загострені та можуть здаватися дещо затьмареними — не поспішайте з висновками. Постарайтеся зберігати внутрішній баланс, тоді нове бачення проблеми прийде природно, без зайвого стресу чи метань.

Рак

У Раків сьогодні особливо активна уява — дозвольте собі невеличку паузу в приємних мріях. Повернення до реальних справ може даватися трохи важче, тож стежте за емоціями, щоб вони не взяли гору над здоровим глуздом. Враження від зовнішнього світу сьогодні можуть бути неточними. Тримайте голову ясною і не дозволяйте собі надмірностей, які лише посилять розгубленість.

Лев

Настрій у Левів грайливий і легкий — варто знайти час для друзів і приємного спілкування. Єдине застереження: емоції можуть трохи спотворювати ваше сприйняття ситуації, і здаватиметься, що люди мають про вас неправильне враження. Не піддавайтеся невпевненості. Довіртеся собі, візьміть на себе роль лідера в компанії — і день пройде значно легше.

Діва

Сьогодні у Дівах може прокинутися дивне відчуття, що оточення налаштоване проти них — не дозволяйте цій думці вас паралізувати. Найімовірніше, це емоції беруть гору над реальністю, яка насправді значно спокійніша, ніж здається. Уникайте бажання ще глибше сховатися у власних тривожних фантазіях і намагайтеся дивитися на речі раціональніше.

Терези

Уява Терезів сьогодні особливо жвава, думки можуть заносити далеко від справ. Тримайте емоції під контролем, інакше до другої половини дня легко опинитеся у хмарі плутанини. Найкращий спосіб уникнути цього — регулярно "заземлюватися" протягом дня. Приймайте рішення, спираючись однаковою мірою на розум і на почуття, тоді результат буде збалансованим.

Скорпіон

Скорпіони сьогодні можуть відчувати себе між двох вогнів: з одного боку — бажання поставити власні інтереси на перше місце, з іншого — потяг служити іншим і об'єднувати людей навколо спільної ідеї. Обидва прагнення мають право на існування, головне — знайти між ними баланс. Спробуйте заспокоїти емоції, що коливаються, і не поспішайте з категоричними рішеннями.

Стрілець

День обіцяє гарний настрій і приємне спілкування з друзями — енергія на вашій стороні, навіть якщо це не завжди відчувається. Емоції можуть трохи затуманюватися, і здаватиметься, ніби хтось діє проти вас. Частково це може мати підстави, але здебільшого причина — у власній емоційній невпевненості, а не в чужих намірах.

Козеріг

Якщо потрібна допомога — просіть про неї відкрито, Козероги. Ваша природа — піклуватися про інших, але щоб зберігати цю здатність, важливо не забувати й про себе. Підтримайте близьких людей, а в робочих питаннях не намагайтеся взяти на себе більше, ніж реально можете виконати. Делегуйте частину завдань. Увечері побалуйте себе теплою ванною та смачною вечерею.

Водолій

Головне завдання дня для Водоліїв — тримати емоції у рівновазі. Не дозволяйте якійсь захопливій, але не зовсім реальній ситуації закрутити вашу голову. Контроль знадобиться протягом усього дня, і це може бути непросто. Дайте собі перепочинок і уникайте надмірностей — ясність думки й без того буде даватися нелегко.

Риби

Рибам сьогодні може здаватися, що на кожному кроці зустрічається перешкода, особливо в емоційній сфері. Інтенсивність дня здатна створити відчуття тиску й напруги. Намагайтеся не перебільшувати масштаб проблем — значна частина драми народжується у вашій уяві, а не в реальності. Розвійте зайві сумніви й зосередьтеся на суті питання, що дійсно важливе.