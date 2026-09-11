Родинам із прифронтових громад держава виплатить одноразову допомогу в 19 400 гривень на опалювальний сезон. У Мінсоцполітики пояснили, хто має право на виплату та як її оформити до 30 жовтня.

Виплати пенсіонерам можна перерахувати — а родинам із прифронтових громад держава готує окрему одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон у межах програми «Зимова підтримка».

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, порядок виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1084. Прийом заявок триватиме до 30 жовтня.

Хто може отримати 19 400 гривень

Підтримку спрямують українцям, які найбільше її потребують і проживають на прифронтових територіях. Загалом на виплати уряд спрямував 7,4 мільярда гривень, залучених від міжнародних гуманітарних організацій.

Право на виплату мають: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Як оформити виплату

Заяву на отримання одноразової допомоги можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд України, Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або місцеву владу. Гроші виплатять на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

Куди звертатися за консультацією

Отримати детальну роз'яснювальну інформацію стало простіше. Під час дзвінка до Контакт-центру Пенсійного фонду достатньо обрати кнопку «8» — фахівець уточнить регіон проживання, перевірить, чи відповідає людина умовам програми, та пояснить, як подати звернення.

Зателефонувати можна за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71. Консультації безкоштовні.

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