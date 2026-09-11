Семьям из прифронтовых общин государство выплатит единоразовую помощь в размере 19 400 гривен на отопительный сезон. В Минсоцполитики объяснили, кто имеет право на выплату и как ее оформить до 30 октября.

Выплаты пенсионерам можно пересчитать — а семьям из прифронтовых общин государство готовит отдельную единоразовую помощь в размере 19 400 гривен на отопительный сезон в рамках программы «Зимняя поддержка».

Как сообщает Министерство социальной политики, порядок выплаты утвержден постановлением Кабинета Министров Украины №1084. Прием заявок продлится до 30 октября.

Кто может получить 19 400 гривен

Поддержку направят украинцам, которые больше всего в ней нуждаются и проживают на прифронтовых территориях. Всего на выплаты правительство направило 7,4 миллиарда гривен, привлеченных от международных гуманитарных организаций.

Право на выплату имеют: люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Как оформить выплату

Заявление на получение единоразовой помощи можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд Украины, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или местную власть. Деньги выплатят на банковский счет или через отделения Укрпочты.

Куда обращаться за консультацией

Получить подробную разъяснительную информацию стало проще. Во время звонка в Контакт-центр Пенсионного фонда достаточно нажать кнопку «8» — специалист уточнит регион проживания, проверит, соответствует ли человек условиям программы, и объяснит, как подать обращение.

Позвонить можно по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Консультации бесплатные.

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