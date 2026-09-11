В Украине яйца дорожают каждую неделю, поэтому уже осенью стоимость может вырасти еще на 15%, а зимой цены могут закрепиться на новом, более высоком уровне.

Цены на продукты в Украине растут уже несколько месяцев подряд — и яйца остаются одним из самых чувствительных товаров в потребительской корзине. Как сообщает издание «Экономические новости», уже осенью этот продукт может подорожать до 15%, а зимой ценник может закрепиться на новом, более высоком уровне.

Яйца дорожают еженедельно: в сентябре цена десятка в супермаркетах заметно выросла по сравнению с августом. Главная причина — сезонный фактор: осенью продуктивность кур-несушек снижается, а себестоимость производства, наоборот, растет.

Почему яйца дорожают

Среди главных факторов, которые давят на цену, — подорожание кормов и энергоносителей. Зерно, шроты и комбикорма, составляющие львиную долю себестоимости, за последние месяцы тоже подорожали. Дополнительное давление создает война: удары по энергетической инфраструктуре заставляют птицефабрики работать на генераторах, что увеличивает расходы.

По прогнозу, который приводит издание, осенью рост может достичь 15% по сравнению с нынешними отметками. Это означает, что десяток яиц подорожает на несколько гривен, а для семей, покупающих яйца ежедневно, месячные расходы вырастут ощутимо.

Что будет с ценами зимой

Зимой ситуация вряд ли улучшится. Сезонный фактор сохранится, а накануне новогодних и рождественских праздников спрос на яйца традиционно растет — это, как правило, дополнительно подталкивает цены вверх. Удешевления, по прогнозу издания, не стоит ожидать как минимум до весны.

Как сэкономить на яйцах

Покупателям стоит обращать внимание на акции в супермаркетах и сравнивать цены в разных сетях: разница на один и тот же десяток может достигать нескольких гривен. Выгоднее покупать яйца в упаковках по 30 штук — обычно они дешевле в пересчете на единицу. Также стоит следить за собственными торговыми марками магазинов, которые часто держат более низкую цену.

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