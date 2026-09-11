В Потоках и Кременчуге на Полтавщине обустраивают бесплатное жильё для ВПЛ, на которое уже направили более 14 миллионов гривен.

Бесплатное жильё для ВПЛ на Полтавщине продолжают обустраивать сразу в нескольких громадах — в селе Потоки возле Кременчуга строят целый городок для переселенцев, на который уже потратили более 14 миллионов гривен.

О ходе работ сообщает «Кременчугская газета». По данным издания, жильё для внутренне перемещённых лиц в Потоках и Кременчуге — один из крупнейших местных проектов поддержки переселенцев, и часть работ там до сих пор не завершена.

Сколько уже потратили на городок для ВПЛ

На обустройство поселения для переселенцев в Потоках из местного бюджета уже направили более 14 миллионов гривен. Отдельно в начале сентября депутаты согласовали выделение ещё более 4 миллионов гривен — после того, как один из избранников попросил посчитать общую стоимость проекта, чтобы понимать финальную цифру.

Параллельно на Полтавщине установили 50 модульных домов для переселенцев. Каждый имеет площадь 14 квадратных метров и оборудован кухней и санузлом, поэтому семья может сразу заселиться и жить автономно, не дожидаясь подключения к централизованным сетям.

Что ещё осталось сделать

Несмотря на то, что часть жилья уже возвели, работы в Потоках и Кременчуге продолжаются. Речь о завершении внутреннего обустройства помещений, благоустройстве территории и подключении всех необходимых сетей, чтобы жильё соответствовало нормам для постоянного проживания семей с детьми и людей с инвалидностью.

Как получить бесплатное жильё для ВПЛ

Чтобы претендовать на бесплатное жильё, переселенцам прежде всего нужна справка о взятии на учёт как внутренне перемещённого лица. Далее следует встать на квартирный учёт в органе местного самоуправления по фактическому месту проживания — для Потоков и Кременчуга это соответственно сельский и городской советы.

Для заселения в модульные дома и временное жильё стоит обратиться в управление социальной защиты населения Кременчугской громады — там формируют списки очередности. В приоритете обычно многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры и семьи военных, которые потеряли жильё из-за войны.

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