Министр финансов Сергей Марченко предупредил о риске задержек социальных выплат: в государственном бюджете не хватает около триллиона гривен на финансирование армии.

Социальные выплаты и пенсии украинцев могут задержаться в ближайшие месяцы — в государственном бюджете не хватает около триллиона гривен на финансирование армии. Об этом на заседании финансового комитета Верховной Рады говорил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Today.ua со ссылкой на komersant.ua.

По словам главы Минфина, ограниченные возможности госбюджета уже создают риск задержек социальных выплат. Часть нужной для армии суммы Украина надеется получить от международных партнеров, часть заберут из гражданского сектора, а остальное, вероятно, придется покрывать печатью дополнительных денег — это ускорит инфляцию и ослабит гривну.

Дыра в бюджете образовалась прежде всего из-за полномасштабной войны: сейчас разрыв между ожидаемыми и фактическими доходами составляет почти 35 миллиардов гривен. Только на выплаты военным до конца года нужно около 300 миллиардов гривен, а еще примерно 72 миллиарда планируют аккумулировать за счет перераспределения средств из приостановленных программ.

24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что до конца года на нужды армии дополнительно нужно найти около 27 миллиардов долларов. Эта сумма вызвала дополнительные вопросы у европейских партнеров, поэтому Киев обратился за помощью к Великобритании, Канаде и Японии.

Сократят ли соцвыплаты и что делать получателям

Сейчас официальной информации о сокращении социальных выплат или их приостановке нет — речь лишь о возможном риске переноса отдельных бюджетных выплат на более поздний срок. Правительство уже переносит менее приоритетные расходы на декабрь, но сектор обороны и социальные программы финансируются в первую очередь.

Если пенсия, субсидия или другая соцвыплата не поступила вовремя, стоит проверить ее статус в личном кабинете Пенсионного фонда или в приложении «Дія», а при необходимости обратиться в отделение ПФУ или ЦНАП. Минфин подчеркивает: задержка зарплат свидетельствовала бы о чрезвычайно серьезных проблемах в финансовой системе, поэтому ее постараются избежать в первую очередь.

Народный депутат Алексей Леонов в эфире «Вечір.LIVE» отметил, что общая потребность в финансировании может достигать 50 миллиардов долларов. Он сообщил, что на прошлой неделе Верховная Рада не поддержала два законопроекта, которые могли бы принести бюджету почти 6 миллиардов долларов. «Денег действительно недостаточно, поэтому решения нужно принимать уже сейчас», — подчеркнул депутат.

Министр финансов предупредил: если внешняя финансовая помощь задержится, а внутренних ресурсов не хватит, правительство может прибегнуть к монетарному финансированию — фактически печатанию денег. Это ударит по покупательной способности украинцев и ускорит рост цен. Именно поэтому Марченко призвал нардепов не затягивать с принятием законопроектов, от которых зависят очередные транши от ЕС и МВФ.

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