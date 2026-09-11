Салат из пекинской капусты за 10 минут мы уже публиковали — а этот салат из капусты готовится иначе: его не заправляют перед подачей, а маринуют в тёплом сиропе. Благодаря этому капуста остаётся хрустящей, а вкус с каждым днём становится только лучше.
Рецепт выручает, когда хочется простого, но яркого гарнира: он хорош и к картофелю, и к рису, а ещё отлично хранится в холодильнике — его можно приготовить заранее.
Ингредиенты для салата из капусты
Для салата:
- 1 средний кочан капусты;
- 1 болгарский перец (красный, жёлтый или оранжевый), нарезанный тонкой соломкой;
- 2 большие или 3 средние моркови;
- 1/3 стакана сушёной клюквы (примерно 60 г).
Для маринада:
- 2 стакана воды (примерно 480 мл);
- 1 столовая ложка + 1/2 чайной ложки соли;
- 1/3 стакана сахара (примерно 65 г);
- 1/3 стакана белого уксуса (примерно 80 мл);
- 1/3 стакана подсолнечного или другого растительного масла (примерно 80 мл);
- 2 больших зубчика чеснока.
Как приготовить салат из капусты: пошагово
Шаг 1. Вскипятите воду и снимите её с огня. Добавьте соль, сахар, уксус и масло и перемешайте, чтобы сахар и соль полностью растворились.
Шаг 2. В конце добавьте два выдавленных зубчика чеснока. Важно не класть чеснок в кипящую воду — иначе он может посинеть, поэтому его вмешивают в сироп уже после снятия с огня.
Шаг 3. Тонко нашинкуйте капусту, нарежьте болгарский перец соломкой, а морковь натрите. В большой миске смешайте овощи с сушёной клюквой.
Шаг 4. Переложите овощи в стеклянную банку и залейте тёплым маринадом. Это нормально, если сироп ещё тёплый или даже немного горячий.
Шаг 5. Плотно прижмите капусту, чтобы она была полностью покрыта сиропом. Поставьте салат в холодильник: он будет готов через 4–5 часов, но со временем становится ещё вкуснее.
Подавать такой салат из капусты лучше всего охлаждённым. Он сохраняет хрусткость и вкус в холодильнике до недели, поэтому его удобно готовить заранее к семейным обедам или праздникам.
Ранее Politeka сообщала, как приготовить салат из огурцов на зиму без стерилизации.
Также Politeka писала, как сделать салат из пекинской капусты и омлета.
Как сообщала Politeka, простой приём делает салат «Шуба» более нежным.