Салат из капусты по этому рецепту готовится без майонеза, но получается сочным и хрустящим — и остаётся свежим в холодильнике до недели.

Салат из пекинской капусты за 10 минут мы уже публиковали — а этот салат из капусты готовится иначе: его не заправляют перед подачей, а маринуют в тёплом сиропе. Благодаря этому капуста остаётся хрустящей, а вкус с каждым днём становится только лучше.

Рецепт выручает, когда хочется простого, но яркого гарнира: он хорош и к картофелю, и к рису, а ещё отлично хранится в холодильнике — его можно приготовить заранее.

Ингредиенты для салата из капусты

Для салата:

1 средний кочан капусты;

1 болгарский перец (красный, жёлтый или оранжевый), нарезанный тонкой соломкой;

2 большие или 3 средние моркови;

1/3 стакана сушёной клюквы (примерно 60 г).

Для маринада:

2 стакана воды (примерно 480 мл);

1 столовая ложка + 1/2 чайной ложки соли;

1/3 стакана сахара (примерно 65 г);

1/3 стакана белого уксуса (примерно 80 мл);

1/3 стакана подсолнечного или другого растительного масла (примерно 80 мл);

2 больших зубчика чеснока.

Как приготовить салат из капусты: пошагово

Шаг 1. Вскипятите воду и снимите её с огня. Добавьте соль, сахар, уксус и масло и перемешайте, чтобы сахар и соль полностью растворились.

Шаг 2. В конце добавьте два выдавленных зубчика чеснока. Важно не класть чеснок в кипящую воду — иначе он может посинеть, поэтому его вмешивают в сироп уже после снятия с огня.

Шаг 3. Тонко нашинкуйте капусту, нарежьте болгарский перец соломкой, а морковь натрите. В большой миске смешайте овощи с сушёной клюквой.

Шаг 4. Переложите овощи в стеклянную банку и залейте тёплым маринадом. Это нормально, если сироп ещё тёплый или даже немного горячий.

Шаг 5. Плотно прижмите капусту, чтобы она была полностью покрыта сиропом. Поставьте салат в холодильник: он будет готов через 4–5 часов, но со временем становится ещё вкуснее.

Подавать такой салат из капусты лучше всего охлаждённым. Он сохраняет хрусткость и вкус в холодильнике до недели, поэтому его удобно готовить заранее к семейным обедам или праздникам.

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