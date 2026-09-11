Рецепт борщовой заправки на зиму позволяет законсервировать вкус и аромат летних овощей, чтобы даже зимой готовить наваристый борщ. Пошаговый способ приготовления и точные пропорции ингредиентов — далее в материале.

Рецепт настоящего домашнего борща станет еще вкуснее, если заранее заготовить ароматную заправку из летних овощей. Густая основа из свеклы, помидоров и моркови сохраняет вкус лета на всю холодную пору года.

Консервированная заправка выручает, когда нет времени долго стоять у плиты: достаточно открыть банку, добавить содержимое в бульон с картофелем и капустой — и сытный борщ готов.

Подробный рецепт борщовой заправки на зиму сообщает кулинарный YouTube-канал "Карпатські шкварки". Пропорции рассчитаны на большую партию, поэтому заготовленных банок хватит надолго.

Ингредиенты: свекла — 3 кг; помидоры — 3 кг; перец болгарский — 1,2 кг; морковь — 1,2 кг; лук — 1,2 кг; острый перец — 1 шт.; масло — 900 г; сахар — 9 ст. л.; соль — 3 ст. л.; уксус 9% — 9 ст. л.; душистый перец — 10 горошин; лавровый лист — 9 шт.; чеснок — 1 головка; хмели-сунели — 3 ч. л.; пучок зелени.

Как приготовить заправку

В большую кастрюлю наливают 900 г масла. Лук нарезают полукольцами и обжаривают до золотистого цвета, а морковь и свеклу натирают на крупной терке.

Сначала к луку добавляют морковь и слегка обжаривают. Затем очищают болгарский перец, нарезают соломкой, выкладывают в кастрюлю и обжаривают около 10 минут. После этого добавляют свеклу и тушат на малом огне еще 10 минут.

Помидоры вместе с острым перцем и чесноком измельчают блендером до однородности. Эту массу вливают к овощам, добавляют 9 ст. л. сахара, 3 ст. л. соли, 9 лавровых листьев, 10 горошин душистого перца и 3 ч. л. хмели-сунели.

Все тщательно перемешивают и тушат 35 минут на медленном огне. В конце добавляют измельченную зелень и 9 ст. л. уксуса.

Как закрыть заправку в банки

Горячую заправку разливают в заранее стерилизованные банки и плотно закрывают крышками. После остывания банки хранят в прохладном темном месте.

Такие пропорции дают концентрированную основу: на стандартную кастрюлю борща хватает одной небольшой банки, а дополнительно солить или подслащивать бульон уже не нужно.





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