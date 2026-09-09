Подорожание продуктов в Украине продолжается: в сентябре в супермаркетах заметно выросли цены на мясные изделия. Больше всего за месяц подорожали буженина и свинина.

Подорожание продуктов в Украине в начале сентября затронуло мясные изделия — свежий мониторинг цен портала «Минфин» по состоянию на 9 сентября 2026 года зафиксировал рост стоимости буженины и свинины по сравнению со среднемесячными ценами августа.

Заметнее всего подорожала буженина. Килограмм буженины «Ятрань» в магазинах сейчас стоит в среднем 785,53 гривни, тогда как еще в августе средняя цена составляла 741,16 гривни — продукт прибавил более 44 гривень за месяц. В сетях ценник различается: в Novus — 799 гривень, в Metro — 858,60 гривни, а дешевле всего в Megamarket — 699 гривень за килограмм.

Свинина тоже подорожала. По данным «Минфина», больше всего прибавил свиной ошеек — с 314,38 гривни в августе до 349,92 гривни за килограмм. Лопатка выросла с 222,67 до 243,10 гривни, подчеревина — с 218,14 до 234,97 гривни, грудинка — с 205,75 до 214,15 гривни, а шашлык — с 268,52 до 277,80 гривни. Лишь свиные ребра немного подешевели: с 230,28 до 227,97 гривни за килограмм.

Самые высокие цены на свинину держатся в Metro и Megamarket, тогда как Auchan и Novus часто предлагают более дешевые позиции. Например, грудинку в Novus можно найти за 199 гривень, а в Megamarket она стоит 239,50 гривни. Ошеек дороже всего в Megamarket — 379 гривень, тогда как в Metro — 331,76 гривни за килограмм.

Где покупать мясо дешевле

Чтобы сэкономить, стоит сравнивать ценники нескольких сетей: разница на один и тот же продукт достигает десятков гривень. Буженину «Ятрань» выгоднее брать в Megamarket (699 гривень), а свиную грудинку — в Novus (199 гривень). Цены на странице «Минфина» обновляются ежедневно, поэтому перед походом в магазин их можно проверить онлайн.

Ранее Politeka сообщала, цены на продукты в Украине: супермаркеты сообщили, какие товары можно купить значительно дешевле.

Также Politeka сообщала, мировые цены на продукты взлетели до максимума за 4 года: индекс ФАО достиг 133,3 пункта.