Рецепт настоящих чебуреков — хрустящих снаружи и сочных внутри — поделился судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский. Секрет вкуса — в заварном тесте на кипятке с добавлением неожиданного ингредиента.

Рецепт чебуреков без жарки Politeka уже публиковала, а теперь судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился классическим вариантом этого блюда, которое получается хрустящим снаружи и сочным внутри.

Чебуреки — жемчужина крымскотатарской кухни. Обычно для начинки используют баранину, но подойдет любое другое мясо и даже сыр. На приготовление уйдет около часа, а хватит на четыре порции.

На своей странице в Instagram судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить настоящие чебуреки, и заверил, что они получатся хрустящими и сочными. Секрет — в заварном тесте на кипятке с добавлением неожиданного ингредиента — водки.

Ингредиенты

Для теста понадобятся 500 граммов муки, 260 граммов кипятка, 25 граммов водки, 15 граммов растительного масла и соль по вкусу. Начинка готовится из 400 граммов фарша, одного большого томата, двух луковиц и 120 граммов сыра, а также соли и перца по вкусу. Для жарки нужен литр рафинированного подсолнечного масла.

Как приготовить чебуреки

Муку смешайте с солью, маслом и водкой, залейте кипятком и перемешайте деревянной лопаткой. Затем замесите тесто руками и оставьте его остыть под пленкой. Фарш соедините с натертыми сыром, луком и томатом, добавьте соль, перец и перемешайте.

Тесто тонко раскатайте, подпыливая мукой, и вырежьте круги с помощью тарелки или крышки. Положите ложку фарша, залепите края и дополнительно закрепите их вилкой. То же самое сделайте со всем тестом и начинкой.

Масло хорошо разогрейте на достаточно сильном огне. Жарьте по одному чебуреку около минуты с одной стороны, затем переверните и жарьте еще минуту. Блюдо готово, когда чебурек начинает надуваться. Осторожно снимите его и выложите на бумажную салфетку или решетку, чтобы стек лишний жир.

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