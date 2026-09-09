Президент Владимир Зеленский подписал закон №4954-IX, который отменяет 12-месячное ограничение на сохранение денежного обеспечения военнослужащих во время стационарного лечения и реабилитации, в том числе за границей.

Выплаты военным в сентябре государство финансирует в полном объеме, а для бойцов, которые длительное время находятся на лечении, убрали важное ограничение. Президент Владимир Зеленский подписал закон №4954-IX, который отменяет лимит в 12 месяцев на сохранение денежного обеспечения военнослужащих во время стационарного лечения и реабилитации.

Что изменилось для военных

Раньше денежное обеспечение по последней занимаемой должности сохранялось за военнослужащим на период стационарного лечения, но не более 12 месяцев подряд. Если лечение длилось более 4 месяцев, для продления выплаты требовали заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о потребности в длительном лечении.

Новый закон убирает это временное ограничение: теперь продолжительность лечения или реабилитации не ограничивает право военного на сохранение выплат. Это особенно важно для защитников, проходящих длительное лечение — в том числе в медучреждениях иностранных государств.

Дополнительные выплаты сохранятся не автоматически

Изменения не означают, что автоматически сохранятся все дополнительные выплаты. Условия начисления дополнительных вознаграждений во время пребывания на лечении определит отдельное постановление Кабинета Министров Украины, пояснили в Минобороны.

Требования к прохождению ВВК не отменили

Обязанность проходить военно-врачебную комиссию остается в силе. После лечения, но не позднее чем через 12 месяцев от его начала, военнослужащий должен пройти медосмотр для определения пригодности к службе. Если лечение длится более года, повторный осмотр ВВК проводят не реже чем каждые 4 месяца.

Питание и протезирование за счет государства

Закон также гарантирует улучшенное питание во время лечения и реабилитации на равных условиях за счет государственного бюджета для военнослужащих, ветеранов, освобожденных из плена, а также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу.

Высокофункциональными протезами и ортезами за счет госбюджета будут обеспечивать военнослужащих с ранениями или травмами, а также лиц с инвалидностью вследствие войны.

Что делать, если лечение длится более 4 месяцев

Если стационарное лечение или реабилитация затягиваются, военнослужащему стоит заранее позаботиться о заключении ВВК о потребности в длительном лечении — это основание для продления выплаты денежного обеспечения. Документы оформляются через воинскую часть и медучреждение, где проходит лечение.

Как сообщала Politeka, выплаты ВПЛ в Украине продлили еще на полгода: в Кабмине рассказали, кто сможет получить помощь.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: кто имеет право на выплаты и как их получить.