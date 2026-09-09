Рецепт кабачковой икры от фудблогера Екатерины Процишиной — простое, бюджетное и ароматное блюдо, которое понравится всем в разгар сезона кабачков.

Рецепт квашеной капусты со свининой доказал, что из привычных продуктов получается насыщенное блюдо. Теперь настала очередь кабачков: этот рецепт кабачковой икры готовится просто, получается бюджетным и ароматным.

Для нежной домашней икры понадобится привычный набор продуктов, которые легко найти на кухне или на рынке в разгар сезона.

Ингредиенты

молодые кабачки, очищенные от кожуры — 1,5 кг;

лук — 400 г;

морковь — 450 г;

масло — 150 мл;

чеснок — 4–5 зубчиков;

соль — 1 ст. л;

сахар — 1 ст. л;

томатная паста — 3 ст. л;

чёрный молотый перец — 1 ч. л;

уксус — 2 ст. л (если готовите на зиму).

Об этом простом способе приготовления сообщает на своей Instagram-странице фудблогер Екатерина Процишина. Благодаря тушению и блендеру икра получается однородной и нежной.

Как приготовить

Сначала положите в кастрюлю лук и морковь и готовьте на среднем огне, периодически помешивая, 7 минут. Затем добавьте чеснок и очищенные от кожуры кабачки, нарезанные небольшими кубиками.

Добавьте соль и сахар и тушите под крышкой, периодически помешивая, 30 минут. Далее добавьте чёрный молотый перец и томатную пасту, перемешайте и тушите ещё 10 минут.

В конце тщательно перебейте массу блендером до однородности, переложите в банки или посуду для хранения — и закуска готова. Если планируете закрывать икру на зиму, на этом этапе добавьте 2 столовые ложки уксуса.

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