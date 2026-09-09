Квашена капуста за цим рецептом тушкується разом зі свининою, яблуком і цибулею й виходить ніжною, із приємною кислинкою. Готується страва в одному посуді в духовці й не потребує постійного нагляду.

Рецепт квашеної капусти в банці ми вже публікували — а квашена капуста зі свининою готується зовсім інакше: тут вона не заквашується, а тушкується в духовці разом із м’ясом, яблуком і цибулею. Це дуже ситна і водночас нескладна страва, яку традиційно подають на свята, але вона чудово підходить і для звичайного сімейного обіду.

Найбільше в цій страві подобається те, що все готується в одному посуді: спочатку свинину обсмажують до золотистої скоринки, а потім тушкують разом із квашеною капустою в духовці. Завдяки яблуку й цибулі, які додають до капусти, страва виходить ніжною, зі збалансованою солодко-кислою ноткою.

Інгредієнти для квашеної капусти зі свининою

2 ст. л. оливкової олії;

1 свиняча вирізка (приблизно 1,3–1,4 кг);

сіль за смаком;

свіжомелений чорний перець за смаком;

60 г вершкового масла;

1 невелика цибулина, нарізана тонкими півкільцями;

2 ст. л. коричневого цукру (з гіркою);

240 мл пива або сидру;

1 велике кисле яблуко, нарізане тонкими скибочками;

1 ч. л. насіння кмину (за бажанням);

450 г квашеної капусти, відцідженої.

Як приготувати квашену капусту зі свининою: покроково

Крок 1. Розігрійте духовку до 175 °C. Свинячу вирізку щедро посоліть і поперчіть з усіх боків. У великому посуді з товстим дном (наприклад, у казані) на середньо-сильному вогні розігрійте оливкову олію.

Крок 2. Викладіть м’ясо й обсмажуйте з усіх боків до золотистої скоринки, приблизно 8 хвилин. Потім перекладіть вирізку на тарілку.

Крок 3. У тому ж посуді розтопіть вершкове масло. Додайте цибулю та яблуко і готуйте, поки вони почнуть м’якнути, приблизно 4 хвилини.

Крок 4. Додайте квашену капусту, коричневий цукор, пиво або сидр і кмин, якщо використовуєте. Перемішайте й доведіть до кипіння. Зверху викладіть обсмажену свинину.

Крок 5. Накрийте посуд кришкою та поставте в розігріту духовку. Запікайте, поки внутрішня температура м’яса не досягне 71 °C, приблизно 45 хвилин.

Перед подачею дайте страві кілька хвилин «відпочити». Квашена капуста зі свининою чудово смакує з картопляним пюре або тушкованою картоплею, а також із карамелізованою брюссельською капустою. Залишки можна зберігати в холодильнику в щільно закритому посуді до 2–3 днів.

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