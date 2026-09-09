Рецепт квашеної капусти в банці ми вже публікували — а квашена капуста зі свининою готується зовсім інакше: тут вона не заквашується, а тушкується в духовці разом із м’ясом, яблуком і цибулею. Це дуже ситна і водночас нескладна страва, яку традиційно подають на свята, але вона чудово підходить і для звичайного сімейного обіду.
Найбільше в цій страві подобається те, що все готується в одному посуді: спочатку свинину обсмажують до золотистої скоринки, а потім тушкують разом із квашеною капустою в духовці. Завдяки яблуку й цибулі, які додають до капусти, страва виходить ніжною, зі збалансованою солодко-кислою ноткою.
Інгредієнти для квашеної капусти зі свининою
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 свиняча вирізка (приблизно 1,3–1,4 кг);
- сіль за смаком;
- свіжомелений чорний перець за смаком;
- 60 г вершкового масла;
- 1 невелика цибулина, нарізана тонкими півкільцями;
- 2 ст. л. коричневого цукру (з гіркою);
- 240 мл пива або сидру;
- 1 велике кисле яблуко, нарізане тонкими скибочками;
- 1 ч. л. насіння кмину (за бажанням);
- 450 г квашеної капусти, відцідженої.
Як приготувати квашену капусту зі свининою: покроково
Крок 1. Розігрійте духовку до 175 °C. Свинячу вирізку щедро посоліть і поперчіть з усіх боків. У великому посуді з товстим дном (наприклад, у казані) на середньо-сильному вогні розігрійте оливкову олію.
Крок 2. Викладіть м’ясо й обсмажуйте з усіх боків до золотистої скоринки, приблизно 8 хвилин. Потім перекладіть вирізку на тарілку.
Крок 3. У тому ж посуді розтопіть вершкове масло. Додайте цибулю та яблуко і готуйте, поки вони почнуть м’якнути, приблизно 4 хвилини.
Крок 4. Додайте квашену капусту, коричневий цукор, пиво або сидр і кмин, якщо використовуєте. Перемішайте й доведіть до кипіння. Зверху викладіть обсмажену свинину.
Крок 5. Накрийте посуд кришкою та поставте в розігріту духовку. Запікайте, поки внутрішня температура м’яса не досягне 71 °C, приблизно 45 хвилин.
Перед подачею дайте страві кілька хвилин «відпочити». Квашена капуста зі свининою чудово смакує з картопляним пюре або тушкованою картоплею, а також із карамелізованою брюссельською капустою. Залишки можна зберігати в холодильнику в щільно закритому посуді до 2–3 днів.
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