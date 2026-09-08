Заброньованим працівникам можуть вручати повістки, і це не завжди означає майбутню мобілізацію. Адвокатка Олена Воронкова пояснила, навіщо викликають до ТЦК та СП і як діяти в такій ситуації.

Мобілізація та бронювання в Україні на практиці перетинаються частіше, ніж здається — заброньованим працівникам можуть вручати повістки, і це не завжди означає призов. Адвокатка Олена Воронкова у коментарі для «Факти ICTV» роз'яснила, чому так відбувається і як діяти.

На початку серпня в Україні вкотре подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію — наразі до 31 жовтня 2026 року. Закон забороняє призивати громадян із відстрочкою, однак на місцях трапляються випадки, коли через правову колізію чи незнання нюансів заброньованих спрямовують на військово-лікарську комісію, а згодом — до бойових частин.

Бронювання — це тимчасова відстрочка від призову для працівників органів влади, підприємств із мобілізаційними завданнями та критично важливих структур. Проте воно не скасовує обов'язків перед державою в межах законодавства про військовий облік.

«Бронювання фактично лише тимчасово обмежує можливість призову конкретної особи, але не скасовує її обов'язків перед державою», — пояснює адвокатка. Тому виклик до ТЦК та СП для заброньованого не завжди означає призов: найчастіше йдеться про уточнення персональних чи облікових даних, перевірку інформації або оновлення документів. Окремо повістку можуть вручити для проходження ВЛК, особливо якщо раніше людина мала статус обмеженої придатності.

Що робити заброньованому після отримання повістки

Слід з'явитися до ТЦК у вказаний час із документами, що підтверджують статус заброньованого, — наявність бронювання тимчасово закриває питання призову. Водночас сам факт подання документів на бронювання не надає відстрочки: рішення має бути ухвалене і особу мають перевести на спеціальний військовий облік до моменту призову.

Приклад із практики: Кіровоградський окружний адмінсуд відмовив працівникові слідчого ізолятора, якого мобілізували в день подання документів на бронювання. Документи установи передала 3 березня, але рішення про бронювання на момент призову так і не ухвалили, тож суд визнав дії ТЦК законними.

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