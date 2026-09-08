Як правильно заряджати телефон, щоб не псувати батарею — питання, від відповіді на яке залежить, скільки років прослужить смартфон.

Правильний догляд за смартфоном починається зі звички заряджати його без шкоди для акумулятора. Деградація батареї — «ахіллесова п'ята» будь-якого телефона: від бюджетних моделей до дорогих флагманів. При цьому власники часто навіть не здогадуються, що щодня скорочують термін служби пристрою.

Перше й головне правило — не тримати заряд на граничних рівнях. Фахівці радять заряджати акумулятор до 80%, а розряджати не нижче 20%. Часті, але короткі сесії заряджання навіть корисніші, ніж рідкісне заряджання «від нуля до ста».

Чого не можна робити під час заряджання

Не залишайте телефон підключеним на всю ніч. Якщо іншого варіанту немає, встановіть обмеження заряду до 80% — для цього підійде, зокрема, застосунок Battery Charge Limit.

Також не варто користуватися смартфоном, поки він підключений до кабелю: це перегріває батарею й сповільнює заряджання. Бездротові зарядки теж нагрівають корпус сильніше, ніж дротові, що погано позначається на акумуляторі.

Чому перегрів — головний ворог батареї

Висока температура прискорює старіння акумулятора. Доведено, що за температури 55 градусів батарея деградує майже вчетверо швидше, ніж за нормальних 25 градусів. Тому влітку не залишайте телефон на сонці та знімайте чохол під час заряджання, якщо корпус помітно нагрівається.

Який кабель і зарядний пристрій обрати

Відмовтеся від несертифікованих кабелів Lightning та USB-C і дешевих аналогів з AliExpress. Неякісний кабель може вивести пристрій з ладу, а дешева бездротова зарядка не відводить тепло. Користуйтеся оригінальною зарядкою, розрахованою саме на вашу модель, з правильним вихідним струмом і напругою.

Надійний кабель при цьому не обов'язково має бути дорогим: головне — підібрати аксесуар з параметрами, які вказані на корпусі «рідної» зарядки.

Підсумок: проста формула

Щоб знати, як правильно заряджати телефон, щоб не псувати батарею, достатньо запам'ятати просту формулу: тримайте рівень заряду в межах 20–80%, не залишайте на ніч, уникайте перегріву й використовуйте оригінальні аксесуари. Ці звички швидко стануть автоматичними, а акумулятор прослужить помітно довше.

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