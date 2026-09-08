Українці, яким виповнилося 70 років, мають право на щомісячну вікову доплату до пенсії. Гроші нараховують автоматично — без звернень і довідок, а перші виплати надходять уже з наступного дня після дня народження.

Доплати до пенсії в Україні нараховують автоматично, без довідок і черг. У Пенсійному фонді пояснили, кому щомісяця додають гроші до виплат.

Розмір вікової доплати залежить від того, скільки років виповнилося пенсіонеру. Тим, кому виповнилося від 70 до 74 років, щомісяця додають по 300 гривень. У віковому проміжку від 75 до 79 років сума зростає до 456 гривень, а після 80-річного ювілею сягає 579 гривень.

Оббивати пороги сервісних центрів чи збирати стоси паперів не доведеться — фонд перераховує гроші сам, обробляючи дані в системі. Як повідомляє «Час-Дій» із посиланням на офіційний портал ПФУ, перші нарахування «капають» уже з наступного дня після дня народження.

Кому доплату не призначать

Є кілька важливих нюансів. Доплату не призначать, якщо загальна пенсія — разом з усіма іншими надбавками та індексаціями — перевищує 10 340,35 гривні. Це так звана «верхня планка» по виплатах.

Також суми не додаються одна до одної. Коли людині виповнюється 75 років, вона не отримує 300 + 456 гривень: замість попередньої трисотні їй просто починають виплачувати 456 гривень. Тобто виплата зростає на 156 гривень.

Перша виплата буде неповною. Якщо день народження, наприклад, 18-го числа, то за перший місяць нарахують суму лише за дні після ювілею. Повний розмір надбавки прийде вже з наступного місяця.

Як оформити доплату

Оформлювати вікову доплату не потрібно: Пенсійний фонд нараховує її автоматично на підставі даних, які вже є в реєстрі. Звертатися до сервісного центру, подавати заяву чи збирати довідки не доведеться.

Якщо після досягнення відповідного віку гроші не надійшли, варто перевірити, чи не перевищує загальний розмір пенсії встановлену межу 10 340,35 гривні. Саме в такому разі вікову доплату не призначають.

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