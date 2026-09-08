Украинцы, которым исполнилось 70 лет, имеют право на ежемесячную возрастную доплату к пенсии. Деньги начисляют автоматически — без обращений и справок, а первые выплаты поступают уже со следующего дня после дня рождения.

Доплаты к пенсии в Украине начисляют автоматически, без справок и очередей. В Пенсионном фонде объяснили, кому ежемесячно добавляют деньги к выплатам.

Размер возрастной доплаты зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. Тем, кому исполнилось от 70 до 74 лет, ежемесячно добавляют по 300 гривен. В возрастном промежутке от 75 до 79 лет сумма вырастает до 456 гривен, а после 80-летнего юбилея достигает 579 гривен.

Обивать пороги сервисных центров или собирать кипы бумаг не придется — фонд перечисляет деньги сам, обрабатывая данные в системе. Как сообщает «Час-Дій» со ссылкой на официальный портал ПФУ, первые начисления «капают» уже со следующего дня после дня рождения.

Кому доплату не назначат

Есть несколько важных нюансов. Доплату не назначат, если общая пенсия — вместе со всеми другими надбавками и индексациями — превышает 10 340,35 гривни. Это так называемая «верхняя планка» по выплатам.

Также суммы не складываются друг с другом. Когда человеку исполняется 75 лет, он не получает 300 + 456 гривен: вместо предыдущих трехсот ему просто начинают выплачивать 456 гривен. То есть выплата вырастает на 156 гривен.

Первая выплата будет неполной. Если день рождения, например, 18-го числа, то за первый месяц начислят сумму только за дни после юбилея. Полный размер надбавки придет уже со следующего месяца.

Как оформить доплату

Оформлять возрастную доплату не нужно: Пенсионный фонд начисляет ее автоматически на основании данных, которые уже есть в реестре. Обращаться в сервисный центр, подавать заявление или собирать справки не придется.

Если после достижения соответствующего возраста деньги не поступили, стоит проверить, не превышает ли общий размер пенсии установленный предел 10 340,35 гривни. Именно в таком случае возрастную доплату не назначают.

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