Куриное филе в сладко-остром соусе барбекю с ананасом и беконом — простой и сочный ужин, который можно собрать всего за 10 минут из шести ингредиентов.

Рецепт куриной лазаньи со шпинатом мы уже публиковали — а куриное филе в духовке с ананасом и беконом готовится совсем иначе и гораздо быстрее.

Это куриное филе в сладко-остром соусе барбекю — блюдо, которое напоминает гавайскую пиццу, но без теста. Оно состоит всего из шести ингредиентов, а на подготовку уходит около 10 минут: остальную работу берет на себя духовка.

Ингредиенты для куриного филе

4 куриные грудки (филе);

1½ стакана ананаса, нарезанного кубиками (примерно 360 мл);

4 полоски бекона, обжаренные;

1 стакан соуса барбекю (примерно 240 мл);

2 ст. л. коричневого сахара;

1 ч. л. острого соуса или шрирачи;

соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить куриное филе: пошагово

Разогрейте духовку до 190 °C.

Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки. Не пережаривайте: бекон доготовится в духовке.

В миске смешайте соус барбекю, коричневый сахар и острый соус.

На дно формы для запекания выложите тонкий слой соусной смеси.

Слегка отбейте куриные грудки до равномерной толщины, приправьте солью и перцем с обеих сторон и выложите в форму.

Нарежьте ананас кубиками и добавьте в форму вместе с обжаренным беконом.

Залейте все сверху соусом барбекю.

Запекайте блюдо без крышки 25–30 минут. Готовность проверяйте по внутренней температуре мяса: 74 °C в самой толстой части куриного филе.

Подавайте запеченное куриное филе с картофельным пюре, свежим капустным салатом или кукурузой. Блюдо можно собрать заранее — утром или с вечера: соус барбекю добавьте наперед, а ананас лучше положить непосредственно перед запеканием.

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